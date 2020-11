Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Standard

Zinho Vanheusden a été opéré avec succès par le docteur Koen Lagae, spécialiste du genou. Il fera sa rééducation avec Lieven Maesschalck.

En l'absence de Vanheusden, c'est Samuel Bastien qui va récupérer le brassard de capitaine. Autre conséquence du forfait du Diable rouge, Philippe Montanier va vraisemblablement abandonner sa défense à trois pour repasser à un système avec quatre arrières.

Auteurs d'un zéro sur six initial, les Rouches doivent absolument s'imposer au Lech Poznan, ce jeudi. Un seul club belge est parvenu à se qualifier pour les seizièmes de l'Europa League après un tel départ : Anderlecht, en 2010-2011.

Suite aux nombreux forfaits pour cause de coronavirus, trois jeunes de l'Académie prendront place sur le banc pour cette rencontre européenne : les milieux Jérémy Landu et Fostave Mabani, ainsi que le latéral droit Hugo Siquet.

La Gantoise

En l'absence de Wim De Decker (Covid), c'est l'éternel Peter Balette qui fera office de T1 ce jeudi pour le déplacement européen à l'Étoile Rouge de Belgrade. Privés de Davy Roef (coronavirus) et de Sinan Bolat (suspension), les Buffalos pensaient devoir aligner le jeune Owen Jochmans (17 ans) au but, mais ils ont finalement pu bénéficier d'une dérogation pour inscrire Colin Coosemans (28 ans), bien plus expérimenté. Balette peut également compter sur les retours d'Igor Plastun et d'Andreas Hanche-Olsen. Dino Arslanagic et Núrio Fortuna sont également repris, mais restent incertains.

Charleroi

Passé par Liverpool et le Rangers FC, Jon Flanagan s'est officiellement engagé en faveur des Zèbres. Le back droit de 27 ans, qui devra concurrencer Jules Van Cleemput, a signé pour une saison, avec option. Celui qui compte une cap pour les Three Lions, face à l'Équateur en 2014, devient le septième Anglais de l'histoire du Sporting, nous apprend Sudpresse. À cours de rythme, il a disputé son dernier match en janvier, on ne devrait pas le voir à l'oeuvre immédiatement.

Anderlecht

Les Mauves n'ont pas fait dans la dentelle pour leur premier match de Champions League féminine face à Linfield (NIR). Les troupes de Patrick Wachel se sont facilement imposées (8-0). Les buts ont été inscrits par Laura De Neve (2), Sarah Wijnants (2), Tine De Caigny (2) et Tessa Wullaert (2).

Vincent Kompany, lui, a récupéré deux joueurs à l'entraînement : Landry Dimata et Bogdan Mykhaylichenko.

Genk

Les Limbourgeois sont toujours à la recherche d'un entraîneur pour succéder à Jess Thorup, parti au FC Copenhague. Le nom de Marc Brys circulait avec insistance. Le technicien de 58 ans, qui officie à OHL où il est sous contrat jusqu'en 2022, aurait toutefois refusé l'offre genkoise. Le Danois Brian Priske, ex-joueur de Genk et actuellement en poste au FC Midtjylland, serait envisagé, mais il coûte cher.

Excel Mouscron

Jorge Simao a pu compter sur quinze joueurs mercredi à l'entraînement. La tenue de la rencontre de samedi à Louvain est néanmoins encore incertaine : sept titulaires sont toujours out pour cause de coronavirus et un troisième report d'affilée est à envisager.

Antwerp

L'équipe d'Ivan Leko affronte le LASK ce jeudi en Europa League et vise un neuf sur neuf. Anderlecht, en 2011-2012, est le seul club belge à avoir réalisé cette prouesse en EL par le passé.

Courtrai

Kristof D'Haene va devoir être opéré suite à une blessure à la hanche. Un coup dur pour le KVK puisqu'il devrait être indisponible jusqu'en fin de saison.

