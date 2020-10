Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Yari Verschaeren, Hannes Delcroix et Mohammed Dauda - dans le viseur de Majorque, en D2 espagnole - restent en quarantaine après avoir à nouveau été testés positifs au coronavirus. Michel Vlap, Timon Wellenreuther et Peter Zulj ont pu reprendre les entrainements de groupe après s'être fait tester négatifs, tout comme Antonio Milic, James Lawrence et Lucas Lissens. D'après La Gazette des Sports et La Dernière Heure, des sources turques avancent que Laandry Nany Dimata (23 ans) aurait rejeté une (première) offre de Trabzonspor.

Sébastien Dewaest (29 ans, KRC Genk) ne deviendra pas le nouveau défenseur central mauve en raison de son prix trop élevé. Het Nieuwsblad et La Dernière Heure mentionne également un intérêt pour l'américain Matthew Miazga (25 ans), déjà prêté à Vitesse, au FC Nantes et à Reading par Chelsea. La piste menant au défenseur Français Modibo Sagnan (21 ans, Real Sociedad) a également été sondée.

Antwerp

La Gazet van Antwerpen annonce que le milieu de terrain péruvien Cristian Benavente (26 ans, ex-Charleroi), encore sous contrat avec le club égyptien Pyramids FC jusqu'en 2022, passera sa visite médicale aujourd'hui. Le joueur sera loué avec une option d'achat.

Le joueur de flanc ghanéen Nana Ampomah (24, ex-Waasland-Beveren), sur le banc avec l'équipe de D2 allemande Fortuna Düsseldorf, espère être transféré.

Cristian Benavente lors de son époque carolo. © belga

Beerschot

L'attaquant Abdoulie Sanyang (21 ans) a été appelé pour la première fois avec l'équipe nationale de Gambie.

Cercle Bruges

Het Nieuwsblad annonce que Vincent Goemaere reste président de l'Association. L'ancien président Frans Schotte a démissionné et Kathleen Dewulf de Global Estate, candidat à la construction du stade, lui succède.

Club Bruges

D'après Het Laatste Nieuws, West Ham voudrait attirer le double vainqueur du Soulier d'or Hans Vanaken (28 ans) en Premier League. Une première offre de quinze millions d'euros a été rejetée par les dirigeants du Club, en raison de sa valeur ajoutée due à ses buts et assists. Vanaken est encore sous-contrat jusqu'en 2024 chez les Blauw en Zwart.

L'attaquant nigérian David Okereke (23 ans) va bientôt de nouveau pouvoir s'entrainer avec le noyau, car il ne représente plus un risque de contamination suite à un test négatif au corona. Okereke est resté quatorze jours en quarantaine.

KRC Genk

Le gardien australien Danny Vukovic (35 ans) reste en quarantaine après avoir été testé positif au corona.

Het Laatste Nieuws annonce que le président Peter Croonen est poursuivi par le comité disciplinaire de la fédération suite à un rapport introduit par l'arbitre et la délégation du match contre Ostende (2-2) dénonçant sa présence non autorisée (avec deux membres de la direction) dans le tunnel des joueurs après la rencontre. Ils n'avaient pas été testés au corona comme c'est inscrit dans le protocole de la Pro League. Ils se seraient également exprimés trop émotionnellement sur la carte rouge de Bastien Toma.

L'entraineur danois Jess Thorup a mené des conversations individuelles avec ses joueurs. Casper De Norre (23 ans), pas encore utilisé cette saison, y a également participé. Le club compte encore sur lui malgré l'intérêt solide de l'OHL, via son ex-coach Marc Brys.

La Gantoise

Le milieu de terrain et produit des jeunes Matisse Samoise (18 ans), qui a joué seize minutes contre le Dynamo Kiev, s'est vu offrir un contrat pour deux saisons. Une option pour une année supplémentaire a également été prévue.

Issa Kabore, au duel avec Francis Amuzu. © belga

FC Malines

Le défenseur droit Issa Kabore (19 ans) a renoncé aux deux matchs amicaux internationaux du Burkina Faso face au Congo RDC et à Madagascar. Il a pris cette décision en accord avec la direction du club et son agent. Ils ne souhaitent prendre aucun risque et ce à cause de la pandémie.

STVV

Le club se fait prêter le défenseur droit et international grec chez les jeunes Georgios Vagiannidis (19 ans) par l'Inter. Selon Het Belang van Limburg, il passera sa visite médicale aujourd'hui.

