Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Selon HLN, le défenseur central bosnien Ognjen Vranjes (31 ans), qui a très peu joué ces dernières semaines, continue d'espérer que son ancien club, l'AEK Athènes, le recrute provisoirement.

Club Bruges

Simon Mignolet a été autorisé par l'entraîneur national Roberto Martínez à quitter le groupe avant le match de Ligue des Nations contre le Danemark. L'accord avait été précédemment passé avec son entraîneur Philippe Clément, après que le Limbourgeois ait joué trois matches internationaux en six jours en octobre en raison des absences de Thibaut Courtois et Koen Casteels.

L'ailier gauche Eduard Sobol a été testé positif au coronavirus avec l'équipe nationale ukrainienne et a été obligé de se mettre en quarantaine.

Katrien Meire, nommée CCO en juin 2019, n'est plus la directrice opérationnelle des Blauw en Zwart. Elle était responsable de la gestion du stade Jan Breydel les jours de match, des fournisseurs, de la restauration et du nouveau centre de formation à Westkapelle.

KRC Genk

Le club du Limburg a clôturé la saison 2019-20 avec un solde exceptionnellement positif de 29,1 millions d'euros. Cela a été annoncé lors de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle les comptes annuels ont été abordés. Les capitaux propres s'élèvent à 74,6 millions d'euros. Une provision de vingt millions d'euros a été constituée pour compenser l'impact financier qu'aura le Covid19 dans l'avenir. La saison passée, les revenus de KRC Genk ont augmenté pour atteindre les 127 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 71 millions d'euros. La raison : la participation du club à la phase de groupes de la Ligue des Champions et des transferts sortants et temporaires.

Courtrai

Hannes D'Hoop a quitté son poste de juriste au Club Bruges pour assister le directeur général Matthias Leterme.

Le milieu de terrain défensif ukrainien Yevhen Makarenko (29 ans) est en quarantaine obligatoire après avoir été testé positif au corona lors d'un nouveau test après le match de la Ligue des Nations contre l'Allemagne à Leipzig.

Aster Vranckx

Malines

Le milieu de terrain Aster Vranckx (18 ans) a été appelé par l'entraîneur des moins de 21 ans Jacky Mathijssen pour le match de qualifications crucial des Espoirs en Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui à 18h15. Pour se qualifier au Championnat d'Europe, la Belgique doit gagner à Sarajevo.

Standard

Le milieu de terrain Selim Amallah (24 ans) est le onzième lauréat du Lion Belge, trophée du meilleur footballeur d'origine maghrébine du championnat belge. L'international marocain d'origine belge succède à son coéquipier Mehdi Carcela en tant que vainqueur. Les autres récompenses ont été attribuées à Karim Belhocine (entraîneur, Charleroi), Loïs Openda (U23, Club Bruges-Vitesse), Sakina Ouzraoui (joueuse, RSC Anderlecht) et Marouane Fellaini (meilleure Belge à l'étranger, Shandong Luneng).

SV Zulte Waregem

La CVBA Grensverleggend, la société derrière le club, a enregistré une perte de 7,3 millions d'euros entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. La saison dernière s'était également clôturée sur des chiffres rouges, s'élevant alors à 2,9 millions d'euros.

RSC AnderlechtSelon HLN, le défenseur central bosnien Ognjen Vranjes (31 ans), qui a très peu joué ces dernières semaines, continue d'espérer que son ancien club, l'AEK Athènes, le recrute provisoirement. Club BrugesSimon Mignolet a été autorisé par l'entraîneur national Roberto Martínez à quitter le groupe avant le match de Ligue des Nations contre le Danemark. L'accord avait été précédemment passé avec son entraîneur Philippe Clément, après que le Limbourgeois ait joué trois matches internationaux en six jours en octobre en raison des absences de Thibaut Courtois et Koen Casteels.L'ailier gauche Eduard Sobol a été testé positif au coronavirus avec l'équipe nationale ukrainienne et a été obligé de se mettre en quarantaine.Katrien Meire, nommée CCO en juin 2019, n'est plus la directrice opérationnelle des Blauw en Zwart. Elle était responsable de la gestion du stade Jan Breydel les jours de match, des fournisseurs, de la restauration et du nouveau centre de formation à Westkapelle.KRC GenkLe club du Limburg a clôturé la saison 2019-20 avec un solde exceptionnellement positif de 29,1 millions d'euros. Cela a été annoncé lors de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle les comptes annuels ont été abordés. Les capitaux propres s'élèvent à 74,6 millions d'euros. Une provision de vingt millions d'euros a été constituée pour compenser l'impact financier qu'aura le Covid19 dans l'avenir. La saison passée, les revenus de KRC Genk ont augmenté pour atteindre les 127 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 71 millions d'euros. La raison : la participation du club à la phase de groupes de la Ligue des Champions et des transferts sortants et temporaires.CourtraiHannes D'Hoop a quitté son poste de juriste au Club Bruges pour assister le directeur général Matthias Leterme.Le milieu de terrain défensif ukrainien Yevhen Makarenko (29 ans) est en quarantaine obligatoire après avoir été testé positif au corona lors d'un nouveau test après le match de la Ligue des Nations contre l'Allemagne à Leipzig.MalinesLe milieu de terrain Aster Vranckx (18 ans) a été appelé par l'entraîneur des moins de 21 ans Jacky Mathijssen pour le match de qualifications crucial des Espoirs en Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui à 18h15. Pour se qualifier au Championnat d'Europe, la Belgique doit gagner à Sarajevo.StandardLe milieu de terrain Selim Amallah (24 ans) est le onzième lauréat du Lion Belge, trophée du meilleur footballeur d'origine maghrébine du championnat belge. L'international marocain d'origine belge succède à son coéquipier Mehdi Carcela en tant que vainqueur. Les autres récompenses ont été attribuées à Karim Belhocine (entraîneur, Charleroi), Loïs Openda (U23, Club Bruges-Vitesse), Sakina Ouzraoui (joueuse, RSC Anderlecht) et Marouane Fellaini (meilleure Belge à l'étranger, Shandong Luneng).SV Zulte WaregemLa CVBA Grensverleggend, la société derrière le club, a enregistré une perte de 7,3 millions d'euros entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. La saison dernière s'était également clôturée sur des chiffres rouges, s'élevant alors à 2,9 millions d'euros.