Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Antwerp

Le jeune attaquant Bruny Nsimba (vingt ans) a été récompensé par un premier contrat professionnel jusqu'en 2024 pour son évolution rapide ces derniers mois.

Gand

Sinan Bolat ne disputera pas les trois premiers matches de la phase de groupes de l'Europa League, car le gardien belgo-turc de 32 ans n'était pas inscrit sur la liste européenne des joueurs pour les matches du tour préliminaire de la Ligue des champions. Du coup, Davy Roef jouera entre les perches, avec Owen Jochmans (17 ans) comme doublure, car Colin Coosemans n'était pas inscrit lui non plus.

Courtrai

L'attaquant gambien Mohamed Badamosi (21 ans), qui a signé pour quatre ans début octobre depuis Rabat, est toujours bloqué au Maroc, car le fax de l'ambassade de Belgique à Rabat ne fonctionne pas.

Excel Mouscron

Le coach Fernando Da Cruz (47 ans), venu de Lille, n'est plus l'entraîneur de l'Excel. Lui, ainsi que l'ensemble de son staff (à l'exception de l'entraîneur des gardiens Eric Deleu), ont été remerciés après un décevant trois sur 27, avec à peine trois buts inscrits. La direction du club souhaite désigner un successeur dans les plus brefs délais. Mbaye Leye et Luka Elsner (ex-Union) ont un temps figuré sur les tablettes du club, mais n'ont pas (encore ?) été officiellement contactés, annoncent L'Avenir et La DH. Les Portugais Miguel Cardoso (48 ans, ex-FC Nantes et AEK Athènes) et João Sacramento (31 ans, actuel adjoint de José Mourinho aux Spurs et entraîneur adjoint à Lille jusqu'en novembre 2019) sont également des options, selon HLN.

Outre Loris Henry, Alexandre Ippolito et Benjamin Van Durmen, deux employés du club ont également été testés positifs, il a donc été décidé de fermer les bureaux du Canonnier pour des raisons de sécurité afin d'éviter une nouvelle propagation.

Saint-Trond

Malgré les maigres six points glanés après neuf journées de championnat, l'entraîneur australien Kevin Muscat (47 ans) a, pour l'instant , toujours la confiance de sa direction.

Waasland-Beveren

Un nouveau test corona suivra ce mardi, après que le match de championnat de ce lundi lundi contre le KV Ostende ait été reporté parce que treize joueurs professionnels, un membre du staff technique et deux employés avaient été testés positifs.

RFC Seraing

L'ancien grand espoir Ibrahima Cissé (26 ans), Belge d'origine guinéenne qui évolue en tant que milieu défensif ou défenseur central, a été engagé comme joueur libre jusqu'en 2022 par le leader de D1B.

Union Saint-Gilloise

Le conseiller Jean-Marie Philips (75 ans), ancien CEO de la Pro League qui était en réanimation pendant un certain temps en raison d'une infection au corona, a été autorisé à quitter l'hôpital.

