Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Standard

Suite à sa défaite (3-1) au Lech Poznan, le Standard ne compte aucun point après trois rencontres européennes. Jamais ce n'était arrivé aux Rouches dont le pire départ en Europe datait de 2013-14 avec un point sur neuf.

Entré à la pause, Hugo Siquet a disputé sa première rencontre officielle pour les Liégeois. Il est le neveu de l'ancien Carolo Thierry Siquet.

Seul buteur liégeois de cette campagne européenne, Maxime Lestienne a inscrit à Poznan le 70e but de sa carrière.

Selim Amallah est repris dans la sélection marocaine de Vahid Halilodzic qui doit affronter la République centrafricaine à deux reprises.

Charleroi

Après sept saisons passées chez les Zèbres, Stergos Marinos, qui ne jouait plus, souhaitait s'en aller. Suite aux arrivées de Jules Van Cleemput et Jon Flanagan, il a été libéré de son contrat et est désormais libre de s'engager avec un nouveau club.

Genk

John van den Brom (54 ans) devrait être le prochain coach du KRC Genk. Les Limbourgeois auraient trouvé un accord avec le FC Utrecht, l'actuel employeur du néerlandais passé par Anderlecht. On parle d'une indemnité de 500.000 euros. Le deal devrait être conclu ce vendredi.

Antwerp

Entré au jeu à la 86e minute de la défaite contre le LASK (0-1), Jordan Lukaku a eu droit à ses premières minutes de jeu sous le maillot anversois.

Malines

Six joueurs sont forfaits pour la rencontre de ce vendredi face à Charleroi pour cause de coronavirus. Il s'agit de William Togui (quarantaine), Aster Vranckx, Sofiane Bouzian, Bas Van den Eynde, Maryan Shved et Victor Wernersson. Gustan Engvall (genou) n'est pas apte non plus.

Anderlecht

Matt Miazga a été repris parGregg Berhalter pour les rencontres que les États-Unis livreront face au pays de Galles et au Panama. C'est également le cas, après plus d'un an d'absence, du gardien brugeois Ethan Horvath.

Beerschot

Musashi Suzuki a été sélectionné par le Japon pour les deux matches amicaux à venir face au Panama et au Mexique.

RWDM

Fortement touché par le Covid avec plus de vingt cas, le club molenbeekois, qui affronte Westerlo ce vendredi, voit enfin le bout du tunnel. Hormis Yadi Bangoura, tout le monde est désormais négatif.

Suite à sa défaite (3-1) au Lech Poznan, le Standard ne compte aucun point après trois rencontres européennes. Jamais ce n'était arrivé aux Rouches dont le pire départ en Europe datait de 2013-14 avec un point sur neuf. Entré à la pause, Hugo Siquet a disputé sa première rencontre officielle pour les Liégeois. Il est le neveu de l'ancien Carolo Thierry Siquet. Seul buteur liégeois de cette campagne européenne, Maxime Lestienne a inscrit à Poznan le 70e but de sa carrière.Selim Amallah est repris dans la sélection marocaine de Vahid Halilodzic qui doit affronter la République centrafricaine à deux reprises. Après sept saisons passées chez les Zèbres, Stergos Marinos, qui ne jouait plus, souhaitait s'en aller. Suite aux arrivées de Jules Van Cleemput et Jon Flanagan, il a été libéré de son contrat et est désormais libre de s'engager avec un nouveau club.John van den Brom (54 ans) devrait être le prochain coach du KRC Genk. Les Limbourgeois auraient trouvé un accord avec le FC Utrecht, l'actuel employeur du néerlandais passé par Anderlecht. On parle d'une indemnité de 500.000 euros. Le deal devrait être conclu ce vendredi.Entré au jeu à la 86e minute de la défaite contre le LASK (0-1), Jordan Lukaku a eu droit à ses premières minutes de jeu sous le maillot anversois. Six joueurs sont forfaits pour la rencontre de ce vendredi face à Charleroi pour cause de coronavirus. Il s'agit de William Togui (quarantaine), Aster Vranckx, Sofiane Bouzian, Bas Van den Eynde, Maryan Shved et Victor Wernersson. Gustan Engvall (genou) n'est pas apte non plus.Matt Miazga a été repris parGregg Berhalter pour les rencontres que les États-Unis livreront face au pays de Galles et au Panama. C'est également le cas, après plus d'un an d'absence, du gardien brugeois Ethan Horvath.Musashi Suzuki a été sélectionné par le Japon pour les deux matches amicaux à venir face au Panama et au Mexique.Fortement touché par le Covid avec plus de vingt cas, le club molenbeekois, qui affronte Westerlo ce vendredi, voit enfin le bout du tunnel. Hormis Yadi Bangoura, tout le monde est désormais négatif.