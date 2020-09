Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Mathis Suray (19 ans), attaquant de l'équipe réserve et fils de l'ex-professionnel Olivier Suray, est parvenu à un accord jusqu'en 2023 avec le club de D2 néerlandaise du FC Dordrecht.

Charleroi

Les Zèbres se sont qualifiés pour les play-offs de l'Europa League, après avoir pris la mesure des Serbes du Partizan Belgrade (2-1), au terme des prolongations. Le capitaine Dorian Dessoleil et Kaveh Rezaei, d'un superbe coup-franc, ont trouvé le chemin des filets. Le prochain adversaire des Carolos sera le Lech Poznan, qui se déplacera au Mambourg le 1er octobre.

KRC Genk

Le nouveau coach, le Danois Jess Thorup (cinquante ans), est présenté aujourd'hui. L'ancien entraîneur de La Gantoise prend la succession de Hannes Wolf, renvoyé le 15 septembre après la lourde défaite (5-2) contre le Beerschot. Thorup a signé jusqu'en 2023.

La Gantoise

Alors qu'il courrait encore jusqu'au terme de cette saison, le contrat de l'arrière gauche belgo-ghanéen Nana Asare (34 ans) a été rompu d'un commun accord. Il était arrivé à La Gantoise, en provenance du FC Utrecht, en juillet 2013 et y a été capitaine de 2016 à 2019.

Courtrai

Selon Het Laatste Nieuws, le défenseur central australien Trent Sainsbury (28 ans) devrait faire ses débuts en Pro League ce vendredi contre l'Antwerp.

OHL

International belge chez les jeunes, Josh Eppiah (21 ans) débarque en prêt depuis Leicester City. Attaquant polyvalent, il évolue chez les Foxes depuis ses dix ans, mais n'a jamais joué plus haut qu'avec les U23.

Selon Het Nieuwsblad, le défenseur droit Talha Ulvan (19 ans), capitaine de l'équipe espoir, est dans le viseur des Turcs de Besiktas.

Standard

Selim Amallah a offert la qualification aux Rouches durant les prolongations du troisième tour préliminaire de l'Europa League, face aux Serbes de Vojvodina Novi Sad. L'équipe de Philippe Montanier s'est imposée 2-1. C'est Felipe Avenatti qui avait ouvert le score sur penalty. Ce sont maintenant les Hongrois de MOL Fehérvár, anciennement Videoton, qui attendent les Liégeois. Ils sont venus à bout du Stade de Reims lors de la séance des tirs au but et se déplaceront à Sclessin le 1er octobre.

RSC AnderlechtMathis Suray (19 ans), attaquant de l'équipe réserve et fils de l'ex-professionnel Olivier Suray, est parvenu à un accord jusqu'en 2023 avec le club de D2 néerlandaise du FC Dordrecht.CharleroiLes Zèbres se sont qualifiés pour les play-offs de l'Europa League, après avoir pris la mesure des Serbes du Partizan Belgrade (2-1), au terme des prolongations. Le capitaine Dorian Dessoleil et Kaveh Rezaei, d'un superbe coup-franc, ont trouvé le chemin des filets. Le prochain adversaire des Carolos sera le Lech Poznan, qui se déplacera au Mambourg le 1er octobre.KRC GenkLe nouveau coach, le Danois Jess Thorup (cinquante ans), est présenté aujourd'hui. L'ancien entraîneur de La Gantoise prend la succession de Hannes Wolf, renvoyé le 15 septembre après la lourde défaite (5-2) contre le Beerschot. Thorup a signé jusqu'en 2023.La GantoiseAlors qu'il courrait encore jusqu'au terme de cette saison, le contrat de l'arrière gauche belgo-ghanéen Nana Asare (34 ans) a été rompu d'un commun accord. Il était arrivé à La Gantoise, en provenance du FC Utrecht, en juillet 2013 et y a été capitaine de 2016 à 2019.CourtraiSelon Het Laatste Nieuws, le défenseur central australien Trent Sainsbury (28 ans) devrait faire ses débuts en Pro League ce vendredi contre l'Antwerp.OHLInternational belge chez les jeunes, Josh Eppiah (21 ans) débarque en prêt depuis Leicester City. Attaquant polyvalent, il évolue chez les Foxes depuis ses dix ans, mais n'a jamais joué plus haut qu'avec les U23.Selon Het Nieuwsblad, le défenseur droit Talha Ulvan (19 ans), capitaine de l'équipe espoir, est dans le viseur des Turcs de Besiktas. StandardSelim Amallah a offert la qualification aux Rouches durant les prolongations du troisième tour préliminaire de l'Europa League, face aux Serbes de Vojvodina Novi Sad. L'équipe de Philippe Montanier s'est imposée 2-1. C'est Felipe Avenatti qui avait ouvert le score sur penalty. Ce sont maintenant les Hongrois de MOL Fehérvár, anciennement Videoton, qui attendent les Liégeois. Ils sont venus à bout du Stade de Reims lors de la séance des tirs au but et se déplaceront à Sclessin le 1er octobre.