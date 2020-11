Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Le gardien et capitaine Hendrik Van Crombrugge (27 ans) a signé un nouveau contrat revalorisé financièrement jusqu'en 2025. Selon Het Laatste Nieuws, le Diable Rouge gagnerait 1 million d'euros bruts par an au RSCA.

L'équipe féminine a battu le KRC Genk sur le score fleuve de 10-0. Entraînées par Guido Brepoels, les Red Flames Tessa Wullaert (6) et Tine De Caigny (3) ont facilement trouvé le chemin du but.

Antwerp

Le milieu défensif Martin Hongla (22 ans) a été appelé pour la première fois en équipe nationale camerounaise. Il rejoint les Lions indomptables pour une double confrontation avec le Mozambique.

Beerschot

Au Kiel, quatre internationaux seront absents de l'entraînement cette semaine. Raphael Holzhauser (Autriche), Musashi Suzuki (Japon), Jan Vorogovski (Kazakhstan) et Mohamed Réda Halaïmia (Algérie) rejoignent leur équipe nationale.

Club Bruges

Het Laatste Nieuws souligne que le Club Bruges est le meilleur de tous les clubs de D1A sur phase arrêtée, avec 12 buts inscrits. Sept corners, deux coups francs directs (via Ruud Vormer) et trois penalties (par Hans Vanaken et Noa Lang) ont débouché sur un but. Le Beerschot est la deuxième meilleure équipe en la matière, avec dix buts inscrits via une phase arrêtée.

KRC Genk

Le tout nouvel entraîneur John van den Brom (54 ans) et son assistant Dennis Haar (44 ans), arrivés du FC Utrecht, étaient sur le terrain d'entraînement pour la première fois dimanche. Le Néerlandais a immédiatement fait connaissance avec une tradition locale des fans genkois, qui lui ont offert une tarte aux pommes à la suite de la victoire dans le derby limbourgeois au STVV.

La Gantoise

Outre l'entraîneur Wim De Decker et l'entraîneur des gardiens Francky Vandendriessche, Alessio Castro Montes, Jordan Botaka, Michael Ngadeu, Elisha Owusu, Igor Plastoen, Dino Arslanagic et Davy Roef ont également été touchés par le covid. Nurio Fortuna est blessé, l'attaquant allemand Tim Kleindienst malade. Le capitaine Vadis Odjidja est resté dans le vestiaire à la mi-temps à cause d'une blessure au mollet.

Standard de Liège

Collins Fai, appelé en équipe nationale camerounaise, est positif au covid et restera à Liège. Le jeune défenseur Hugo Siquet (18 ans), après une mi-temps européenne à Lech Poznan, a fait ses débuts en Pro League. Il est le fils de Thierry Siquet.

