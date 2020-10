Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine

Anderlecht

La Dernière Heure et Het Nieuwsblad rapportent que Gert Vande Broek (53 ans), entraîneur des Yellow Tigers (l'équipe nationale féminine de volley-ball), professeur d'activité physique, de sport et de santé à la KUL et bon ami du président Wouter Vandenhaute et du PDG Karel Van Eetvelt, a été invité à conseiller Vincent Kompany sur la dynamique de groupe et l'accompagnement mental qui va avec. Selon nos confrères, la demande est venue de l'ancien international lui-même, et a été réalisée en consultation avec la direction du club.

Une nouvelle photo d'équipe a été prise, cette fois sans Anthony Vanden Borre. Le nouveau venu Paul Mukairu était toujours aux abonnés absents.

Antwerp

L'attaquant Bruny Nsimba est blessé aux adducteurs et ne se rendra pas en Bulgarie pour le premier match d'Europa League demain à Ludogorets. Dieumerci Mbokani est de nouveau absent en raison d'une suspension, ce qui réduit les possibilités en attaque, car le nouveau venu Guy Mbenza n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs UEFA. Abdoulaye Seck, Jordan Lukaku sont restés à la maison suite à un autre test positif au corona, tout comme les assistants Rudi Cossey et Edward Still. L'entraîneur Ivan Leko a emmené avec lui deux jeunes de 19 ans : le milieu de terrain camerounais Brian Emo Agbor et le gardien Thiam Chevaughn, car le Croate Davor Matijas n'a pas non plus sa place sur les listes A et B. Une décision prise in extremis.

Beerschot

Le milieu de terrain Alexander Maes (27 ans), dont le contrat a été résilié d'un commun accord fin septembre, continuera sa carrière en première division roumaine, à Arges Pitesti.

Charleroi

Le défenseur anglais droitier Jon Flanagan (27 ans, ex-Liverpool et Rangers) a passé des tests médicaux. Il serait un concurrent du nouveau venu Jules Van Cleemput, mais pourrait aussi être posté côté gauche. Cela signifie également qu'on ne compte plus sur le Grec Stergos Marinos (33 ans).

Gand

Sinan Bolat (blessé au genou et de toute façon suspendu) ne se rendra pas à Liberec pour le match d'Europa League de jeudi contre Slovan. René Vanden Borre, à peine seize ans, a été ajouté in extremis en tant que troisième gardien de but à la liste officielle UEFA. Davy Roef est titulaire, Owen Jochmans (17 ans) fait office de doublure. L'arrière central camerounais Michael Ngadeu a été testé négatif par l'UEFA, Vadis Odjidja et Elisha Owusu reviennent de blessure.

Courtrai

Jelle Schelstraete (32 ans), responsable de la jeunesse, impliqué dans les activités du club depuis neuf ans, a été nommée directeur technique adjoint du sélectionneur Roberto Martinez, au sein de l'Union belge. L'Espagnol combine ce poste avec le rôle de directeur technique.

Un premier cas de corona au Standard: Michel-Ange Balikwisha. Raskin l'est également. © BELGA (JOHN THYS)

Malines

L'actionnaire majoritaire Dieter Penninckx, ancien PDG du groupe de mode FNG, qui est en faillite, a été libéré sous conditions par la chambre d'accusation d'Anvers. Il était détenu à la prison de Malines depuis septembre, date à laquelle sa femme a reçu un bracelet à la cheville. Avec le co-fondateur Manu Bracke, ils sont soupçonnés d'avoir manipulé les comptes annuels, de manipulation des cours boursiers, d'abus des actifs de l'entreprise, de refus de coopérer avec l'autorité boursière FSMA et de blanchiment d'argent.

Outre Rocky Bushiri, un responsable matériel, le défenseur Thibaut Peyre, l'attaquant William Mel Togui et le gardien de but Maxime Wenssens (ex-Saint-Trond) sont désormais également infectés au corona suite à un nouveau test.

Excel Mouscron

Le nouvel entraîneur portugais Jorge Simão (44 ans), qui a obtenu un contrat jusqu'à la fin de la saison, a déjà mené sa première séance d'entraînement à 17h30 ce mardi. Avec Bruno Xadas et Marko Bakic, l'ex-milieu de terrain retrouve deux professionnels avec lesquels il a déjà travaillé au SC Braga. Simão a amené ses propres assistants, qui sont Leandro Morais et Gilberto Andrade. L'entraîneur physique, Olivier Croes, retourne à l'académie des jeunes du Futurosport. Jérémy Dos Santos, l'assistant de Fernando Da Cruz, et l'analyste vidéo Cyril Chanat ont eux aussi été remerciés.

Standard

Ce mardi, l'attaquant belgo-congolais Michel-Ange Balikwisha (19 ans) a été testé positif lors d'un test corona mené par l'UEFA. Les Liégeois ont immédiatement demandé une contre-expertise, dont le résultat sera annoncé ce matin. Nicolas Raskin l'est également, tout comme deux autres équipiers. Il y a donc quatre cas positifs en tout chez les Rouches.Plus d'infos par ici.

Zulte Waregem

Le directeur général Eddy Cordier s'est mis en quarantaine après avoir été infecté par le corona.

RWDM

Au total, quinze personnes ont été testées positives au covid-19, dont quatre joueurs et deux membres du personnel technique. Le président Thierry Dailly a décidé d'arrêter (temporairement) toutes les activités, car des personnes de la billetterie ont également été infectées au stade Edmond Machtens.

