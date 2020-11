Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Club Bruges

Tous les tests Covid effectués lundi matin se sont avérés négatifs, sauf celui de Simon Deli. Le défenseur ivoirien a été retesté et le résultat est encore attendu. Sa présence sur la pelouse ce mercredi face à Dortmund est donc plus qu'incertaine. Le cas échéant, il devrait être remplacé par Éder Balanta ou Odilon Kossounou.

Les Brugeois attendent un succès à domicile en Champions League depuis quinze ans. Le dernier remonte en effet à 2005 : les Blauw en Zwart avaient battu le Rapid Vienne (3-2).

Standard

Covid encore : les Liégeois devront se passer de six des leurs pour affronter les Polonais de Lech Poznan en Europa League ce jeudi. Il s'agit de Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Abdoul Fessal Tapsoba, Moussa Sissoko, Collins Fai et Konstantinos Laifis. Le forfait du dernier est particulièrement embêtant puisque le Chypriote était vraisemblablement amené à remplacer Zinho Vanheusden, blessé pour de longs mois. Ce dernier a pris la parole sur les réseaux : "Je reviendrai plus fort..."

La Gantoise

Covid toujours : les Buffalos déplorent quatre cas positifs : le T1 Wim De Decker, l'entraîneur des gardiens Franky Vandendriessche, Michael Ngadeu et Davy Roef. Des forfaits lourds de conséquences puisque les Gantois s'envolent pour Belgrade, où ils affrontent l'Étoile Rouge dans un match capital pour la suite de leur parcours en Europa League, sans T1, mais surtout sans gardien expérimenté. Suite au forfait de Roef et à la suspension de Sinan Bolat, c'est le jeune Owen Jochmans (17 ans) qui prendra place entre les perches.

Malines

Les tests coronavirus n'ont révélé aucun nouveau cas. Six joueurs sont toutefois encore isolés : Sofiane Bouzian, Maryan Shved, Aster Vranckx, Bas Van den Eynde, Victor Wernersson et William Togui.

Mouscron

Chez les Hurlus, c'est la bérézina. Quatre cas supplémentaires ont été détectés. Seuls huit éléments du noyau s'entraînent encore et on ne voit pas bien comment le match de samedi, face à OHL, pourrait avoir lieu. Les Mouscronnois n'ont plus joué depuis le 18 octobre. Leur dernière victoire en championnat remonte au mois de mars.

Courtrai

Exclu pour rouspétances en fin de partie face à Zulte Waregem lundi, Yves Vanderhaeghe risque deux journées de suspension. C'est la transaction qui a été proposée par le parquet de l'Union belge.

Anderlecht

L'équipe féminine entame ce mercredi sa campagne de Champions League. Pas de phase de poule, les Mauves affrontent les Nord-Irlandaises de Linfield dans un format à élimination directe. Si elles passent cet écueil, il restera encore aux Bruxelloises un tour de qualification avant d'affronter les meilleures équipes européennes en phase finale.

