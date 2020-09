Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Jos Donvil, l'ancien patron de BASE et de VOO, est le nouveau directeur opérationnel. Il rejoint le CEO Karel Van Eetvelt, qui travaille pour les Bruxellois depuis début avril, et le directeur sportif Peter Verbeke, dans la gestion quotidienne. Il vient remplacer Jo Van Biesbroeck dont le départ était prévu de longue date.

Après Peter Zulj, Timon Wellenreuther, Yari Verschaeren et certains membres du staff technique, Hannes Delcroix et Lucas Lissens - ainsi que les joueurs du noyau B James Lawrence et Antonio Milic - ont également été testés positifs au coronavirus.

L'arrière gauche jamaïcain Kemar Lawrence (28 ans), absent en raison de problèmes privés depuis le début du lockdown, a repris les entraînements mercredi. Il n'est évidemment pas encore prêt physiquement.

Antwerp

Le Camerounais Didier Lamkel Zé (24 ans) ne sera pas présent pour le match de championnat contre Courtrai. L'ailier a été renvoyé - temporairement ou non - dans le noyau B.

Beerschot

Wouter Biebauw (36 ans), a été engagé pour faire office de doublure de Mike Vanhamel. Jusqu'il y a peu, il était actif au KSV Roulers, qui a récemment été déclaré en faillite. Il s'est lié au Beerschot pour deux saisons.

Club Bruges

Après le match contre Zulte Waregem, l'attaquant nigérian David Okereke (23 ans) manquera également le derby de la ville face au Cercle. Testé positif la semaine dernière, il est encore, selon le protocole de la Pro League, trop contagieux pour reprendre l'entraînement de groupe.

KRC Genk

Selon Het Belang van Limburg, un accord de principe a été conclu entre les agents de l'entraîneur danois Jess Thorup (50 ans) et le club limbourgeois, en vue de la succession de l'Allemand Hannes Wolf. L'ancien coach de La Gantoise est attendu aujourd'hui à la Cristal Arena pour finaliser la transaction.

Royal Excel Mouscron

Le défenseur serbe Nemanja Antonov (25 ans), dont le contrat qui courrait encore jusqu'en 2021 a été rompu, a, selon La Gazette des Sports, trouvé un accord avec les Hongrois d'Ujpest FC.

Lierse K

Au quatrième tour de la Croky Cup, le Lierse (D1B) a perdu 2-1 contre l'Olympic Charleroi. Les Hennuyers affronteront l'Eendracht Alost, à domicile, en 32e de finale.

RFC Seraing

On dénombre encore quatre cas positifs au coronavirus dans le club sérésien.

KVC Westerlo

La situation sanitaire ne s'améliore pas chez les Campinois. La rencontre de D1B de vendredi face au Club NXT est remise : Westerlo compte toujours plus de douze joueurs du noyau A testés positifs au coronavirus. La semaine passée, le match contre Deinze avait déjà été remis pour les mêmes raisons.

Jos Donvil, l'ancien patron de BASE et de VOO, est le nouveau directeur opérationnel. Il rejoint le CEO Karel Van Eetvelt, qui travaille pour les Bruxellois depuis début avril, et le directeur sportif Peter Verbeke, dans la gestion quotidienne. Il vient remplacer Jo Van Biesbroeck dont le départ était prévu de longue date.Après Peter Zulj, Timon Wellenreuther, Yari Verschaeren et certains membres du staff technique, Hannes Delcroix et Lucas Lissens - ainsi que les joueurs du noyau B James Lawrence et Antonio Milic - ont également été testés positifs au coronavirus. L'arrière gauche jamaïcain Kemar Lawrence (28 ans), absent en raison de problèmes privés depuis le début du lockdown, a repris les entraînements mercredi. Il n'est évidemment pas encore prêt physiquement.Le Camerounais Didier Lamkel Zé (24 ans) ne sera pas présent pour le match de championnat contre Courtrai. L'ailier a été renvoyé - temporairement ou non - dans le noyau B.Wouter Biebauw (36 ans), a été engagé pour faire office de doublure de Mike Vanhamel. Jusqu'il y a peu, il était actif au KSV Roulers, qui a récemment été déclaré en faillite. Il s'est lié au Beerschot pour deux saisons. Après le match contre Zulte Waregem, l'attaquant nigérian David Okereke (23 ans) manquera également le derby de la ville face au Cercle. Testé positif la semaine dernière, il est encore, selon le protocole de la Pro League, trop contagieux pour reprendre l'entraînement de groupe.Selon Het Belang van Limburg, un accord de principe a été conclu entre les agents de l'entraîneur danois Jess Thorup (50 ans) et le club limbourgeois, en vue de la succession de l'Allemand Hannes Wolf. L'ancien coach de La Gantoise est attendu aujourd'hui à la Cristal Arena pour finaliser la transaction.Le défenseur serbe Nemanja Antonov (25 ans), dont le contrat qui courrait encore jusqu'en 2021 a été rompu, a, selon La Gazette des Sports, trouvé un accord avec les Hongrois d'Ujpest FC.Au quatrième tour de la Croky Cup, le Lierse (D1B) a perdu 2-1 contre l'Olympic Charleroi. Les Hennuyers affronteront l'Eendracht Alost, à domicile, en 32e de finale.On dénombre encore quatre cas positifs au coronavirus dans le club sérésien.La situation sanitaire ne s'améliore pas chez les Campinois. La rencontre de D1B de vendredi face au Club NXT est remise : Westerlo compte toujours plus de douze joueurs du noyau A testés positifs au coronavirus. La semaine passée, le match contre Deinze avait déjà été remis pour les mêmes raisons.