Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Le défenseur central bosniaque Ognjen Vranjes a été testé positif au corona et doit être mis en quarantaine. Le match d'exhibition contre le Borussia Dortmund est annulé, car les Allemands sont également en proie à un contrôle positif de leur côté.

La Dernière Heure indique que Johan Beerlandt, le plus haut dirigeant d'une grande entreprise de construction, démissionne de son poste de membre du conseil d'administration. Il détient 5% des actions du club et fait partie d'un groupe d'actionnaires minoritaires représentant 26%. Il est composé d'Alexandre Van Damme, Michael Verschueren, Étienne Davignon, Jo Van Biesbroeck et les soeurs Vanden Stock.

Antwerp

Outre Alexis de Sart, Ivo Rodrigues et Sander Coopman, blessés, l'entraîneur Ivan Leko n'a pas non plus inclus Nill De Pauw, Louis Verstraete, ni surtout Didier Lamkel Zé ni le nouveau venu Guy Mbenza dans sa liste de joueurs pour l'Europa League. En principe, il y a place pour 24 noms. Mais faute de de disposer de suffisamment de joueurs formés au club, seuls 21 Anversois représenteront le Bosuil sur la scène européenne.

Un employé a été testé positif au Covid-19 ce jeudi. C'est pourquoi il n'y a pas de séance collective ce vendredi, mais les pros ont reçu un programme individuel pour les trois prochains jours.

Charleroi

L'attaquant polonais Lukas Teodorczyk (29 ans), pas encore totalement en forme, termine son programme de rééducation à l'Udinese avant de venir en Belgique.

Gand

Le gardien Colin Coosemans, le défenseur Bruno Godeau, le milieu de terrain Alexandre De Bruyn, blessé, et l'attaquant Dylan Mbayo ne font pas partie de l'équipe qui a été transmise à l'UEFA pour la phase de groupes de l'Europa League. Les jeunes Owen Jochmans, Matisse Samoise et Wouter George ont quant à eux obtenu une place.

OHL

Le promu disputera un match de Croky Cup dimanche prochain, sur le terrain artificiel de Knokke, qui évolue en première division amateure. Marc Brys s'en méfie et a donc décidé de préparer ce match à Tirlemont, qui utilise une surface presque identique.

