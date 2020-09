Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Après le docteur du club Kristof Sas, les Bruxellois ont également fait leurs adieux au directeur de la physiothérapie Glenn Vercauteren. Il est le fils de l'icône du club Franky Vercauteren, qui a lui-même quitté la maison mauve à la mi-août. Son départ s'inscrit dans le cadre des réformes au sein de la cellule médicale. Tout y est désormais encore plus sous la mainmise de l'entraîneur anglais Damian Roden.

L'ancien international Anthony Vanden Borre (32 ans) a joué en tant que défenseur central dans le choc contre le Standard avec les Espoirs. Score final : 3-2. Antoine Colassin et Francis Amuzu ont également récolté du temps de jeu.

Antwerp

Sven Jaecques, le directeur général du Great Old, annonce trois à quatre nouveaux arrivants au Bosuil. Il a déjà démenti les arrivées d'Abdoulay Diaby, Lukas Teodorczyk, Edmilson Jr. et Marouane Fellaini. Un départ de Didier Lamkel Zé est possible, mais l'ailier camerounais s'est à nouveau entraîné avec l'équipe première ce lundi.

Charleroi

Le barrage d'Europa League contre les Polonais du Lech Poznan, qui aura lieu jeudi prochain 1er octobre à 19 heures sur Mambourg, sera retransmis en direct sur Eleven Sports.

Malines

Le milieu de terrain Steven Defour (32 ans) a demandé et obtenu la permission du personnel sportif de s'entraîner, afin que l'ancien international - actuellement sans club - puisse maintenir sa forme physique. Defour est libre de tout contrat après que son aventure avec l'Antwerp n'ait pas été renouvelée l'été dernier.

Uche Agbo quitte le Standard pour un ex-grand d'Espagne. © BELGA (BRUNO FAHY)

Royal Excel Mouscron

Selon Le Soir, un accord a été trouvé avec l'attaquant équatorien Alejandro Cabeza (23 ans) du SD Aucas (D1), mais on attend toujours un permis de travail.

Standard

Le milieu de terrain défensif nigérian Uche Agbo (24 ans), arrivé en janvier, a obtenu un transfert définitif (et un contrat courant jusqu'en 2024) avec l'ex-géant espagnol du Deportivo La Corogne, désormais en D3 espagnole.

Saint-Trond

Après un faible cinq points sur 21, le pire départ de Saint-Trond depuis la relégation en 2011-2012, les fans des Canaris font savoir leur mécontentement. L'association des supporters a écrit une lettre ouverte pour exprimer son ras-le-bol à l'égard des propriétaires japonais. Ils critiquent quatre thèmes : le manque de communication, la politique défaillante, le manque d'ancrage local et les doutes sur les capacités de l'entraîneur Kevin Muscat.

Waasland-Beveren

Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws rapportent que le défenseur-milieu de terrain camerounais Georges Mandjeck (31 ans, international à quarantereprises) a été recruté. Il a signé pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire.

SV Zulte Waregem

L'international comorien Abdallah Ali Mohamed (21 ans) est prêté à Zulte par l'Olympique de Marseille. Il est loué jusqu'à la fin de la saison, option d'achat incluse.

