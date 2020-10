Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Cercle Bruges

Six joueurs et un membre du staff technique du club brugeois ont été mis en quarantaine après que leurs tests au covid-19 se soient révélés positifs.

Charleroi

L'attaquant polonais Lukas Teodorczyk (29 ans), prêté par l'Udinese aux Zèbres, s'entraînait jusqu'à présent individuellement à Monceau, et n'avait, selon La Dernière Heure, pas encore participé à un seul entraînement collectif. L'ancien joueur d'Anderlecht est donc retourné en Pologne pour le reste de sa revalidation.

Club Bruges

Le gardien Simon Mignolet, le défenseur Odilon Kossounou et l'attaquant Michael Krmencik ont tous les trois été testés négatif au coronavirus ce dimanche. Ils seront retestés aujourd'hui par l'UEFA, qui décidera s'ils pourront affronter la Lazio mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Genk

Le président, Peter Croonen, qui est aussi le président de la Pro League, a déclaré dans Het Laatste Nieuws que les 25 clubs pros ont déjà investi pas moins de 100 millions d'euros cette année pour sauver le football (professionnel). Il a parlé lors de cet entretien d'une "opération de survie".

L'ailier japonais Junya Ito (27), a manqué la rencontre de vendredi contre Eupen, car il avait été déclaré positif au corona la semaine passée. Le directeur technique Dimitri De Condé est quant à lui négatif et fera le voyage à la Gantoise ce soir.

Malines

Le conseil d'administration du club a organisé une assemblée générale extraordinaire par vidéo, avec pour intention de mettre fin au mandat de directeur de l'actionnaire majoritaire Dieter Penninckx (71,2%).

Standard

Les Liégeois espèrent que les tests corona réalisés par l'UEFA donneront le feu vert à la révélation de ce début de saison Nicolas Raskin et au défenseur central Moussa Sissoko. Maxime Lestienne, Eden Shamir et Abdoul Fessal Tapsoba sont en quarantaine et seront absents pour le duel de jeudi soir en phase de poules de l'Europa League contre Benfica.

