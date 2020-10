Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Croky Cup

Voici le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Les rencontres suivantes se disputeront les 15, 16 et 17 décembre :

Antwerp - RAAL La Louvière (Nationale 1)

Union Saint-Gilloise (D1B) - Excel Mouscron

Dessel Sport (Nationale 1) - Beerschot

Charleroi - Westerlo (D1B)

La Gantoise - KFC Heur-Tongeren (D2 Amateurs)

Rupel Boom FC (Nationale 1) - Eupen

SC Lokeren-Temse (D2 Amateurs) - Saint-Trond

Malines - RWDM (D1B)

Club Bruges - K Olsa Brakel (D2 Amateurs)

Thes Sport (Nationale 1) - Genk

OH Louvain - Cercle Bruges

Lommel (D1B) - KV Courtrai

Waasland-Beveren - Ostende

Olympic (Nationale 1) - Zulte Waregem

RFC Liège (Nationale 1) - Anderlecht

RFC Seraing - Standard

Antwerp

L'attaquant Guy Mbenza(vingt ans), arrivé en provenance du Cercle Bruges, est bien rentré après son match amical disputé avec le Congo contre la Gambie, au Portugal.

Charleroi

Les Carolos ont reçu une amende (dont la somme n'a pas été dévoilée) en raison du mauvais comportement de leurs supporters. En effet, ces derniers ont lancé des feux de Bengale et des objets sur le terrain lors du match de championnat contre le Standard au Mambourg. Arnaud Bodart a reçu des objets en plastique dans son but.

Gand

Il n'est pas encore certain que les Gantois puissent effectuer le déplacement en République tchèque pour disputer leur rencontre de phase de poules d'Europa League contre le Slovan Liberec. En effet, le pays est, en terme de chiffres, le plus touché par le coronavirus en Europe. Le championnat n'aura par exemple pas lieu le week-end prochain. La solution envisagée pour le moment est de faire jouer la rencontre en Allemagne ou en Pologne. Le manager général Michel Louwagie, le directeur de la sécurité et de l'organisation Dirk Pienset le directeur de communication Patrick Lips sont les seuls qui voyageront avec l'équipe.

Malines

Lors du conseil d'administration de ce soir , les dirigeants du club décideront d'offrir ou non un contrat à Steven Defour (32 ans). Ils étudieront premièrement s'il est financièrement possible d'offrir ce contrat à l'ex-Diable rouge. Un contrat lié à ses performances est une des options étudiée.

Standard

Le match de championnat contre le Club Bruges, qui se déroulera samedi à 20h45 à Sclessin, sera joué devant le maximum de supporters autorisés (7.500). L'intégralité des tickets a été vendue en moins de quatre heures.

Waasland-Beveren

Un joueur du noyau B a été testé positif au coronavirus. La rencontre contre les amateurs néerlandais du HSV Hoek a donc été annulée.

Voici le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les rencontres suivantes se disputeront les 15, 16 et 17 décembre : L'attaquant Guy Mbenza(vingt ans), arrivé en provenance du Cercle Bruges, est bien rentré après son match amical disputé avec le Congo contre la Gambie, au Portugal. Les Carolos ont reçu une amende (dont la somme n'a pas été dévoilée) en raison du mauvais comportement de leurs supporters. En effet, ces derniers ont lancé des feux de Bengale et des objets sur le terrain lors du match de championnat contre le Standard au Mambourg. Arnaud Bodart a reçu des objets en plastique dans son but.Il n'est pas encore certain que les Gantois puissent effectuer le déplacement en République tchèque pour disputer leur rencontre de phase de poules d'Europa League contre le Slovan Liberec. En effet, le pays est, en terme de chiffres, le plus touché par le coronavirus en Europe. Le championnat n'aura par exemple pas lieu le week-end prochain. La solution envisagée pour le moment est de faire jouer la rencontre en Allemagne ou en Pologne. Le manager général Michel Louwagie, le directeur de la sécurité et de l'organisation Dirk Pienset le directeur de communication Patrick Lips sont les seuls qui voyageront avec l'équipe. Lors du conseil d'administration de ce soir , les dirigeants du club décideront d'offrir ou non un contrat à Steven Defour (32 ans). Ils étudieront premièrement s'il est financièrement possible d'offrir ce contrat à l'ex-Diable rouge. Un contrat lié à ses performances est une des options étudiée. Le match de championnat contre le Club Bruges, qui se déroulera samedi à 20h45 à Sclessin, sera joué devant le maximum de supporters autorisés (7.500). L'intégralité des tickets a été vendue en moins de quatre heures. Un joueur du noyau B a été testé positif au coronavirus. La rencontre contre les amateurs néerlandais du HSV Hoek a donc été annulée.