Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

L'ancien attaquant Luc Nilis (53 ans) a débuté lundi en tant que stagiaire chez les Bruxellois. L'ancien Diable va coacher les attaquants durant dix à douze jours.

Beerschot

Au cours des cinquante dernières années, un promu n'avait jamais fait mieux que l'équipe de Kiel cette saison. Après 14 journées, l'équipe d'Hernán Losada comptabilise 28 points et occupe la tête. En 1996/97, Mouscron en était à 26 points. Avec seulement quatre défaites, le Beerschot égale le record de Zulte Waregem lors de la saison 2012/13.

Après Juan Lozano et le groupe De Strangers, l'ancien de la maison Radja Nainggolan (Inter) est devenu ambassadeur du club.

Club Bruges

La famille de Michael Krmencik (27 ans), sa femme et ses deux filles, a décidé de retourner en République tchèque. En conséquence de quoi, l'attaquant, toujours sous contrat jusqu'en 2023, va bientôt déménager de Knokke pour un appartement à Bruges.

Charleroi

Le gardien franco-congolais Parfait Mandanda (31 ans) est de retour chez les Zèbres après un prêt en D2 américaine à Hartford Athletic, où il a été élu meilleur gardien de la série. Il est toujours sous contrat au Mambourg jusqu'en 2022.

Eupen

Le gardien Ortwin De Wolf (23 ans) souffre des côtes suite à un contact lors du match à domicile contre Charleroi. Il est incertain pour le match d'alignement de jeudi, à domicile contre Malines.

La Gantoise

Het Nieuwsblad rapporte que les Buffalos ont engagé un talentueux numéro dix : Algassimou "Castro" Bah (18 ans), capitaine de l'équipe nationale U20 de Guinée.

Pour la deuxième fois en à peine deux mois, le milieu de terrain Matisse Samoise (18 ans) a paraphé un nouveau contrat. Son bail, qui venait à échéance en 2022, est prolongé jusqu'en à 2023.

Malines

Le club n'accepte pas la proposition de suspension - un match effectif - pour le milieu de terrain Aster Vranckx. Il a été exclu contre le Beerschot, après l'intervention du VAR.

Waasland-Beveren

Le match d'alignement à Charleroi de mercredi à 17h est déjà la quatrième rencontre des Waeslandiens en à peine onze jours.

L'ancien attaquant Luc Nilis (53 ans) a débuté lundi en tant que stagiaire chez les Bruxellois. L'ancien Diable va coacher les attaquants durant dix à douze jours.Au cours des cinquante dernières années, un promu n'avait jamais fait mieux que l'équipe de Kiel cette saison. Après 14 journées, l'équipe d'Hernán Losada comptabilise 28 points et occupe la tête. En 1996/97, Mouscron en était à 26 points. Avec seulement quatre défaites, le Beerschot égale le record de Zulte Waregem lors de la saison 2012/13.Après Juan Lozano et le groupe De Strangers, l'ancien de la maison Radja Nainggolan (Inter) est devenu ambassadeur du club.La famille de Michael Krmencik (27 ans), sa femme et ses deux filles, a décidé de retourner en République tchèque. En conséquence de quoi, l'attaquant, toujours sous contrat jusqu'en 2023, va bientôt déménager de Knokke pour un appartement à Bruges.Le gardien franco-congolais Parfait Mandanda (31 ans) est de retour chez les Zèbres après un prêt en D2 américaine à Hartford Athletic, où il a été élu meilleur gardien de la série. Il est toujours sous contrat au Mambourg jusqu'en 2022.Le gardien Ortwin De Wolf (23 ans) souffre des côtes suite à un contact lors du match à domicile contre Charleroi. Il est incertain pour le match d'alignement de jeudi, à domicile contre Malines.Het Nieuwsblad rapporte que les Buffalos ont engagé un talentueux numéro dix : Algassimou "Castro" Bah (18 ans), capitaine de l'équipe nationale U20 de Guinée.Pour la deuxième fois en à peine deux mois, le milieu de terrain Matisse Samoise (18 ans) a paraphé un nouveau contrat. Son bail, qui venait à échéance en 2022, est prolongé jusqu'en à 2023.Le club n'accepte pas la proposition de suspension - un match effectif - pour le milieu de terrain Aster Vranckx. Il a été exclu contre le Beerschot, après l'intervention du VAR.Le match d'alignement à Charleroi de mercredi à 17h est déjà la quatrième rencontre des Waeslandiens en à peine onze jours.