Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Le milieu de terrain français Adrien Trebel (29 ans) est passé sur le billard lundi dernier. Une quatrième opération (depuis 2018) au genou qui le privera de foot jusqu'en 2021. Un coup très dur, car le défenseur Elias Cobbaut est également out depuis longtemps.

Charleroi

Le milieu de terrain ivoirien Jean Thierry Lazare Amani (22 ans) est prêté à Estoril, en deuxième division portugaise. Selon Het Nieuwsblad, le défenseur droit algérien Haithem Loucif (24 ans, Angers) pourrait encore arriver. La DH explique de son côté que le club angevin doit toutefois s'arranger avec la FFF pour valider le transfert. Un bug technique aurait empêché d'officialiser ce dernier dans les délais.

Courtrai

Les contrats des Nigérians Abdul Ajagun (27 ans) et Imoh Ezekiel (26 ans) ont été résiliés. Faïz Selemani a écopé d'une suspension de trois matches après son exclusion contre Saint-Trond.

OHL

Het Laatste Nieuws rapporte qu'il y a actuellement 38 joueurs dans le noyau A de Marc Brys : quatre gardiens de but, onze défenseurs, autant de milieux de terrain et douze attaquants. Selon le journal, c'est une mauvaise nouvelle pour un certain nombre de joueurs superflus, tels que Darren Keet, Tom Van Hyfte, Jérémy Perbet, Yohan Croizet et Stallone Limbombe.

Malines

Pour pallier le départ de Jules Van Cleemput à Charleroi, Sandy Walsh (25 ans, ex-Genk et Zulte Waregem), libre de tout contrat, a été recruté jusqu'en 2022. Il était sans club depuis l'été dernier, après avoir décidé de ne pas continuer l'aventure avec l'Essevee.

