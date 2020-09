Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

James Lawrence (28 ans), qui est toujours sous contrat jusqu'en 2021, mais ne fait plus partie de l'équipe A, a été testé positif au corona, selon Het Nieuwsblad. Le défenseur gallois est donc mis en quarantaine pendant les sept prochains jours. L'arrière central croate Antonio Milic, qui partage une maison avec Peter Zulj et a récemment présenté des symptômes bénins, a également été mis en quarantaine.

Antwerp

La Gazet van Antwerpen rapporte que les Turcs de Göztepe et les Chypriotes de l'Apoel Nicosie sont chauds pour signer l'ailier portugais Ivo Rodrigues (25 ans), qui est toujours sous contrat jusqu'à la fin de la saison, mais ne s'entraîne pas depuis un mois.

Beerschot

Après (vraisemblablement) l'attaquant nigérian Blessing Eleke, il y aurait une deuxième personne infectée au Kiel.

Charleroi

L'attaquant italien Frank Tsadjout (21 ans), revenu à l'AC Milan par manque de temps de jeu, a été immédiatement loué par les Milanais au club de Serie B de l'AS Cittadella.

Le milieu de terrain Marco Ilaimaharitra (25 ans) jouera son 100e match pour les Zèbres contre le Beerschot.

Les Carolos affronteront les Serbes du Partizan Belgrade, qui s'est imposé 0-1 après prolongations contre les Moldaves de Sfintul Gheorghe, au troisième tour de l'Europa League. Le coup d'envoi sera donné au Stade du Pays de Charleroi le jeudi 24 septembre, à 19h.

Club Bruges

Le milieu de terrain guinéen Ibrahima Breze Fofana (18 ans), un jeune talent évoluant jusque-là aux Diamants de Conakry, débarque au Breydel. Il a signé un contrat jusqu'en 2023 et est considéré comme un vrai joueur d'avenir. C'est pourquoi il s'entraînera avec l'équipe première, mais jouera d'abord en D1B pour le Club NXT.

Giorgi Chakvetadze sur la touche. © BELGA (JASPER JACOBS)

Genk

Tout comme Het Laatste Nieuws, Het Belang van Limburg annonce qu'outre le Danois Jess Thorup (50 ans, ex-Gand), Franky Vercauteren (63 ans, ex-Anderlecht) est également sur la liste de Genk pour succéder à Hannes Wolf sur le banc limbourgeois. Il y aurait déjà eu des discussions avec l'ancien Diable rouge.

Gand

Le meneur de jeu géorgien Giorgi Chakvetadze (21 ans) ne sera pas disponible pour l'entraîneur Wim De Decker pendant deux à trois semaines en raison d'une petite déchirure au tendon rotulien.

Saint-Trond

Les Limbourgeois ont trouvéleur nouvel attaquant. L'Ukrainien Oleksandr Filippov (27 ans) vient de première division de son pays et a paraphé un contrat jusqu'en 2023.

Standard

Les Rouches ont gagné 2-0 face au Bala Town FC, une équipe de semi-professionnels du pays de Galles, au deuxième tour des éliminatoires pour l'Europa League. Felipe Avenatti et Selim Amallah ont marqué. Arnaud Bodart a arrêté un penalty. Au tour suivant, l'équipe de l'entraîneur Philippe Montanier joueront contre les Serbes de Novi Sad. Le match aller se jouera à Liège le jeudi 24 septembre.

RWDM

Le défenseur malien Abdoul Karim Danté (21 ans), qui jouait à Virton la saison dernière, a signé pour un an, avec option pour une année supplémentaire.

