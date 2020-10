Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

R Antwerp FC

Het Laatste Nieuws souligne que Tottenham n'a jamais battu une équipe belge en cinq duels européens. Les Londoniens ont déjà affronté la Gantoise (en février 2017, 1-0 pour les Buffalos à la Ghelamco Arena), Anderlecht et le Club Bruges. Le Great Old a déjà croisé la route de deux adversaires anglais dans le passé. Les Anversois avaient battu Aston Villa 0-1 puis 4-1, alors qu'ils s'étaient lourdement inclinés deux fois contre Newcastle en 1994 (0-5 et 2-5).

Jordan Lukaku s'entraîne avec le groupe depuis deux jours. D'après la Gazet van Antwerpen, le défenseur pourrait être fit pour la rencontre contre son ex-club, Anderlecht.

KAS Eupen

Le nombre de cas positifs continue de grimper dans le Canton de l'Est. Quatorze personnes sont contaminées par le virus dont cinq pros : Jens Cools, Senna Miangue, Menno Koch, Andreas Beck et Emmanuel Sowah Adjei. Le match de demain ne pourra être annulé que si sept joueurs sont testés positifs. Le coach Beñat San José est pour l'instant en quarantaine.

KRC Genk

La direction du club ne juge pas opportun d'organiser un stage d'hiver cette année. En raison de la crise sanitaire, mais également parce que la Pro League a fait savoir à tous les clubs professionnels que la compétition pourrait reprendre début janvier.

KAA Gand

L'attaquant Laurent Depoitre (31 ans) souffre d'une déchirure musculaire et sera absent pendant quelques semaines.

Royal Excel Mouscron

La semaine dernière, le club hennuyer était déjà confronté à treize cas de coronavirus. Hier, sept nouveaux cas ont été détectés, ce qui laisse présager un report du match de dimanche contre Saint-Trond. La rencontre de la semaine dernière contre le Cercle avait été remise pour la même raison.

Standard

L'attaquant conglolais Jackson Muleka (21 ans) sera indisponible durant quatre à six semaines, en raison d'une déchirure aux ischio-jambiers. Le jeune international espoir chez les Diables Jérémy Landu (18 ans), milieu de terrain, a été retenu pour la première fois dans le groupe pour le match d'Europa League contre Benfica.

STVV

Le PDG Takayuki Tateishi s'adressera aux fans mécontents ce soir à 20 heures. Ces derniers avaient fait savoir qu'ils voulaient des explications après le début de compétition décevant du club. Ils veulent aussi y voir plus clair quant à la manière de diriger des propriétaires japonais. Le président David Meekers, Robrecht Asnong et le directeur technique Andre Pinto seront également présents à la réunion.

Waasland-Beveren

D'après Het Laatste Nieuws, sept joueurs seraient toujours positifs au coronavirus. En comparaison avec le dernier test, ce serait donc neuf joueurs de moins. Le duel de ce week-end contre la Gantoise a dès lors une chance de pouvoir se disputer. Un nouveau test sera réalisé aujourd'hui et nous connaitrons les résultats vendredi ou samedi.

SV Zulte Waregem

L'académie des jeunes du club a été totalement placée en quarantaine. Le centre de formation restera fermé jusqu'au 11 novembre.

KMSK Deinze

Suite aux nouveaux tests réalisés lundi, trois nouveaux cas ont été détectés, ce qui porte le total à 17 contaminés. Le match de ce week-end contre Seraing risque donc d'être postposé.

Lierse K

Seulement deux cas de coronavirus ont été détectés au Lierse. Le match de ce week-end contre Lommel, l'ancienne équipe du coach Tom Van Imschoot pourra donc avoir lieu.

