Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Antwerp

L'Autrichien Alfred Riedl, double meilleur buteur en 1973 et 1975, est décédé dans son pays à l'âge de septante ans à peine. Outre l'Antwerp, il avait également joué pour le Standard et Saint-Trond. Entre 1972 et 1980, l'attaquant a marqué notre première division. Au total, il a planté 120 buts. Riedl était encore actif en tant que sélectionneur de l'Indonésie.

Beerschot

La Gazet van Antwerpen affirme que le milieu de terrain malien Ismael Coulibaly (19 ans), présenté aujourd'hui à Sheffield United, serait immédiatement loué à son club satellite en Belgique. Il évoluait auparavant chez les Norvégiens de Sarpsborg 08 FF, l'ancien employeur du Brugeois Krepin Diatta. Coulibaly a disputé quatorze des seize matches de championnat ces dernières semaines et a marqué quatre buts.

Club Bruges

L'attaquant tchèque Michael Krmencik est de retour à Westkapelle aujourd'hui, où il sera testé pour le corona après avoir pasés du temps en équipe nationale. Une sélection confrontée à deux tests positifs.

Tout comme Anderlecht, Genk et La Gantoise, les Blauw en Zwart se seraient également renseignés auprès de Southampton sur les les modalités de transfert du défenseur central néerlandais Wesley Hoedt (26 ans). Celui-ci coûterait au moins huit millions d'euros en cas de transfert définitif.

Fabrice Olinga, blessé ou positif au corona ? © BELGA (VIRGINIE LEFOUR)

Genk

Luca Oyen est en pleine forme. Lors du match d'entraînement à huis clos des U19 belges, le Limbourgeois formé par Wesley Sonck a marqué le seul but de ce match en 4x30 minutes disputé contre l'Allemagne.

Royal Excel Mouscron

Le Camerounais Fabrice Olinga (24 ans) a repris l'entraînement avec le groupe au bout d'un mois. Lors de la préparation, l'entraîneur Fernando Da Cruz a parlé de problèmes récurrents au tendon d'Achille, mais nos confrères de La Dernière Heure soupçonnent que l'ailier a été testé positif au coronavirus.

Standard

Les Liégeois ont annoncé l'arrivée officielle de l'attaquant congolais Jackson Muleka (vingt ans), qui arrive du TP Mazembe pour environ 1,5 million d'euros. Rien n'a été publié sur la durée du contrat. Il a opté son numéro porte-bonheur, le 17.

Les Rouches semblent prévoir d'accueillir 10.000 supporters lors du prochain match à domicile à Sclessin. Il s'agit du nombre le plus élevé de toutes les équipes de Pro League, mais Genk, Gand, l'Antwerp et le Beerschot n'ont pas encore publié de chiffres concrets.

Lierse K

Le club D1B doit déjà débuter son parcours en Coupe de Belgique. Au troisième tour de la Croky Cup, les Pallieters reçoivent le RVC Hoboken, un club de provinciale. Cette rencontre aura lieu le mardi 15 septembre à 19h30, avec une audience limitée, au Lisp.

