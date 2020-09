Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Antwerp

Le capitaine Faris Haroun, qui aura 35 ans le 22 septembre, a reçu un joli cadeau en avance, sous la forme d'une prolongation de contrat jusqu'en 2022. Une façon aussi de le récompenser pour sa constance sur le terrain ces derniers mois. Le milieu de terrain était arrivé du Cercle en janvier 2017 et a disputé 114 matches sous le maillot anversois (huit buts).

Beerschot

La direction du Beerschot a l'intention d'ériger une statue en l'honneur de l'icône Rik Coppens. Le club a lancé une campagne de financement pour payer ce buste, placé devant le Kiel. C'est Jean Rylant, un ami de l'ancien Diable rouge (47 caps), qui est à l'origine de cette initiative. Au club, on table sur 10.000 euros de dons. Coppens est décédé en 2015, à l'âge de 84 ans.

Club Bruges

Tout comme Eder Balanta, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Ignace Van der Brempt et Thomas Van den Keybus, Clinton Mata (27 ans) a décidé de prolonger l'aventure au Jan Breydel, malgré un intérêt concret en Bundesliga (du Hertha Berlin et de Hoffenheim). Le défenseur a signé un nouveau contrat courant jusqu'en 2024 chez les Blauw en Zwart.

Pas de chance pour Brandon Mechele (27 ans). Le défenseur central des Diables est revenu du Danemark avec l'équipe nationale belge et a été testé positif au corona. Le joueur du Club loupera donc la rencontre de Nations League contre l'Islande et le match de championnat que Bruges livrera contre Waasland-Beveren.

Un nouvel espoir pour VDB ? © BELGA (VIRGINIE LEFOUR)

Anderlecht

Anthony Vanden Borre (32 ans), le come-back ? Le latéral droit a joué dans l'axe de la défense pendant une mi-temps lors du match d'exhibition contre le Bayer Leverkusen. Y a-t-il encore une chance pour l'ancien international, qui n'a pas joué au plus haut niveau pendant trois ans ?

Le serveur informatique du club n'était clairement pas prêt à prendre en charge le grand nombre de demandes pour les 6000 billets disponibles pour le match contre le Cercle Bruges du week-end prochain. Résultat, celui-ci a crashé ! Ce sera la première fois que le public assistera à un match depuis la mi-mars. Néanmoins, selon Het Laatste Nieuws, il a finalement été possible de réserver la moitié des billets.

Genk

Selon Het Belang van Limburg et Het Laatste Nieuws, l'intérêt des Limbourgeois pour le milieu de terrain Bastien Toma (21 ans, FC Sion), un jeune international suisse, est particulièrement concret. Son contrat expire l'année prochaine. En plus de trois ans dans le Valais, le médian a claqué dix buts et douze passes décisives en 91 rencontres.

Waasland-Beveren

Tous les abonnés auront accès au Freethiel lors du prochain match à domicile des troupes de l'entraîneur Nicky Hayen.

AntwerpLe capitaine Faris Haroun, qui aura 35 ans le 22 septembre, a reçu un joli cadeau en avance, sous la forme d'une prolongation de contrat jusqu'en 2022. Une façon aussi de le récompenser pour sa constance sur le terrain ces derniers mois. Le milieu de terrain était arrivé du Cercle en janvier 2017 et a disputé 114 matches sous le maillot anversois (huit buts).BeerschotLa direction du Beerschot a l'intention d'ériger une statue en l'honneur de l'icône Rik Coppens. Le club a lancé une campagne de financement pour payer ce buste, placé devant le Kiel. C'est Jean Rylant, un ami de l'ancien Diable rouge (47 caps), qui est à l'origine de cette initiative. Au club, on table sur 10.000 euros de dons. Coppens est décédé en 2015, à l'âge de 84 ans. Club BrugesTout comme Eder Balanta, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Ignace Van der Brempt et Thomas Van den Keybus, Clinton Mata (27 ans) a décidé de prolonger l'aventure au Jan Breydel, malgré un intérêt concret en Bundesliga (du Hertha Berlin et de Hoffenheim). Le défenseur a signé un nouveau contrat courant jusqu'en 2024 chez les Blauw en Zwart.Pas de chance pour Brandon Mechele (27 ans). Le défenseur central des Diables est revenu du Danemark avec l'équipe nationale belge et a été testé positif au corona. Le joueur du Club loupera donc la rencontre de Nations League contre l'Islande et le match de championnat que Bruges livrera contre Waasland-Beveren.AnderlechtAnthony Vanden Borre (32 ans), le come-back ? Le latéral droit a joué dans l'axe de la défense pendant une mi-temps lors du match d'exhibition contre le Bayer Leverkusen. Y a-t-il encore une chance pour l'ancien international, qui n'a pas joué au plus haut niveau pendant trois ans ?Le serveur informatique du club n'était clairement pas prêt à prendre en charge le grand nombre de demandes pour les 6000 billets disponibles pour le match contre le Cercle Bruges du week-end prochain. Résultat, celui-ci a crashé ! Ce sera la première fois que le public assistera à un match depuis la mi-mars. Néanmoins, selon Het Laatste Nieuws, il a finalement été possible de réserver la moitié des billets.GenkSelon Het Belang van Limburg et Het Laatste Nieuws, l'intérêt des Limbourgeois pour le milieu de terrain Bastien Toma (21 ans, FC Sion), un jeune international suisse, est particulièrement concret. Son contrat expire l'année prochaine. En plus de trois ans dans le Valais, le médian a claqué dix buts et douze passes décisives en 91 rencontres.Waasland-BeverenTous les abonnés auront accès au Freethiel lors du prochain match à domicile des troupes de l'entraîneur Nicky Hayen.