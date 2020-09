Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

La Dernière Heure annonce que le défenseur central portugais Josué Sá a un accord pesonnel pour un contrat de trois ans avec les Bulgares du PFK Ludogorets 1945 Razgrad. Le directeur sportif Peter Verbeke cherche encore des solutions pour Bubacarr Sanneh, Antonio Milic, Aristote Nkaka, James Lawrence, Kristal Abazaj et Olivier Dhauholou.

R Antwerp FC

Le Great Old loue jusqu'à la fin de la saison le défenseur central sud-coréen Jae-Ik Lee (21 ans). Il appartient au vice-champion du Qatar, Al-Rayyan.

SC Charleroi

Guillaume Gillet (36 ans) disputera vendredi face au Beerschot son 300e match au plus haut niveau belge.

La Moldavie étant toujours en zone rouge, il n'y aura pas de scout carolo présent lors du duel entre Sfintul et le Partizan Belgrade. Les futurs adversaires des Zèbres en Europa League seront donc screenés depuis le Hainaut.

Guillaume Gillet. © ISOSPORT

KAS Eupen

Le directeur sportif Jordi Condom a fait savoir qu'après l'arrivée d'Edo Kayembe (RSC Anderlecht), le mercato des Germanophones, quatorze arrivées au total, était désormais terminé. Le noyau A compte pour l'instant trente joueurs. Une solution doit encore être trouvée pour trois ou quatre d'entre-eux, dont le défenseur gauche ivoirien, Silas Gnaka (21 ans), qui suscite l'intérêt en Turquie.

KRC Genk

Théo Bongonda a finalement reçu deux matches de suspension de la part du comité disciplinaire après son exclusion pour avoir donné un coup de coude à Frédéric Frans lors du match face au Beerschot. Le procureur fédéral, Ebe Verhaegen, avait initialement réclamé quatre rencontres. Bongonda devra également s'acquiter d'une amende de 2.500 euros.

Le Belang van Limburg rapporte que le Danois Jess Thorup (50 ans), récemment licencié de Gand, est en haut de la liste de souhaits du club limbourgeois pour prendre la succession d'Hannes Wolf.

Le défenseur central Sébastien Dewaest (29 ans) ne s'entraîne toujours pas avec l'équipe première. L'ancien joueur de Charleroi préférerait privilégierait un transfert.

La Gantoise

Son coup de tête à Jordi Amat (KAS Eupen) coûte cher au défenseur central camerounais Michael Ngadeu. Le comité de discipline a réclamé cinq journées de suspension, don tune avec sursis, et 4.500 euros d'amende. Les Buffalos vont faire appel et obtiendront une décision demain.

Royal Excel Mouscron

Le Camerounais Fabrice Olinga (24 ans) a révélé qu'il avait fait l'objet de menaces après avoir décidé d'arrêter sa collaboration avec l'agent Pini Zahavi.

Le défenseur gauche serbe Nemanja Antonov (25 ans) est libéré de son contrat, qui courrait encoe jusqu'en fin de saison.

Standard

Vu l'importance d'une qualification, Philippe Montanier ne compte pas trop faire tourner son effectif pour le match du deuxième tour préliminaire d'Europa League contre les Gallois de Bala Town, ce soir à Sclessin (20h). Le nouveau venu, Jackson Muleka, figurera déjà sur la feuille de match, contrairement à Aleksandar Boljevic, écarté.

Jackson Muleka. © BELGA

Waasland-Beveren

Deux joueurs sont envoyés en prêt dans le Pays de Waes par les Anglais de Norwich City. Danel Sinani (23 ans) est international luxembourgeois (23 caps) et peut évoluer comme milieu offensif ou sur les flancs. Melvin Siti (20 ans) est, lui, un milieu défensif et était prêté à son ancien club, le FC Sochaux, depuis janvier.

KMSK Deinze

Seth De Witte (32 ans), sans club après son aventure ratée à Lokeren, a trouvé de l'emploi en D1B. Le défenseur qui peut aussi évoluer dans l'axe de l'entrejeu s'est lié à Deinze pour un an avec option pour une saison supplémentaire.

