Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Bert Van der Auwera, conseiller général des Bruxellois et donc impliqué dans les contrats et le projet du stade, quitte le Sporting après plus de quinze ans de collaboration.

Zacarias Antonio Longo (18 ans), un jeune défenseur, a obtenu un accord avec l'équipe de deuxième division italienne de Cosenza Calcio.

Selon Le Soir et Het Laatste Nieuws, l'ancien international Anthony Vanden Borre (32 ans) s'apprête à suivre la formation pour devenir coach, afin de continuer à travailler avec les Espoirs et les jeunes pépites mauves.

Antwerp

Selon laGazet van Antwerpen, le Great Old souhaite attirer un milieu de terrain supplémentaire et serait sur les traces du Péruvien Cristian Benavente (26 ans), qui est toujours sous contrat avec le club égyptien de Pyramids FC jusqu'en 2022. Nicolas Isimat-Mirin (28 ans, Besiktas) et Jérémy Gélin (23 ans, Rennes) seraient quant à eux suivis pour renforcer la défense centrale.

Beerschot

Le milieu de terrain Raphael Holzhauser est récompensé de ses perfs en Pro League : l'Autrichien de 27 ans a été sélectionné en équipe nationale. Entre le 7 et le 14 octobre, en plus d'un match amical contre la Grèce, l'Autriche disputera ses matches de la Ligue des Nations contre l'Irlande du Nord et la Roumanie. C'est la première fois que le joueur anversois est rappelé.

Le contrat du milieu de terrain Alexander Maes (28 ans), qui évolue au Kiel depuis 2016, a été cassé unilatéralement, selon la Gazet van Antwerpen.

Club Bruges

En raison de la grave blessure de Matej Mitrovic, les Blauw en Zwart sont toujours à la recherche d'un défenseur central supplémentaire. Selon Het Nieuwsblad, l'ex-jeune international anglais Jake Clarke-Salter (23 ans) serait dans leur viseur. Il est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2022, mais a été fréquemment prêté ces dernières saisons.

Genk

La Dernière Heure explique que le défenseur central Sébastien Dewaest (29 ans), toujours dans l'équipe B actuellement, aimerait rejoindre Anderlecht. Les Anderlechtois n'ont pas d'argent pour un transfert définitif, mais cherchent à se faire prêter le solide arrière. Cependant, cette proposition n'est pas négociable pour les Limbourgeois. L'agent Mogi Bayat essaie de clarifier la situation et d'apporter une solution.

Gand

Faute de Ligue des Champions, la phase de groupes de l'Europa League servira de filet de sécurité aux Buffalos. Le tirage au sort aura lieu vendredi. Après avoir perdu au match aller (1-2), l'équipe de Wim De Decker s'est également inclinée 3-0 contre le Dynamo Kiev en Ukraine, sans le capitaine Vadis Odjidja, ni Giorgi Chakvetadze, ni Roman Yaremchuk, ni Roman Bezus, suspendu, ni Sven Kums, laissé sur le banc.

Malines

Le milieu de terrain Steven Defour (32 ans, sans contrat) s'entraîne au KaVé après avoir passé des tests médicaux et physiques hier. L'ancien Diable rouge a demandé et obtenu la permission de la direction du club et du personnel technique de profiter des installations pour maintenir sa condition physique. Mais Defour espère, 17 ans après son départ du club malinois, obtenir un contrat. Probablement par le biais d'un accord axé sur ses performances.

Steven Defour va-t-il se relancer avec Malines ? © Isosport (Vincent Van Doornick)

Ostende

Evangelos Patoulidis (18 ans), milieu de terrain belge d'origine grecque, a signé un contrat de trois saisons - avec une option pour un an supplémentaire - avec l'équipe côtière. Il était libre, après que sa collaboration avec le Standard n'ait pas été renouvelée en juillet.

Standard

La Dernière Heure informe que le défenseur norvégien Andreas Hanche-Olsen (23 ans) est pisté par le club liégeois. Il joue pour Stabaek Fotball, y a un contrat courant jusqu'en 2022 et devrait donc coûter environ 800.000 euros.

Saint-Trond

Le milieu de terrain Stan Van Dessel (19 ans) s'est gravement blessé à la rotule. Une indisponibilité de deux à trois mois est crainte. Hamza Masoudi, autorisé à chercher un autre club, devrait donc rester selon Het Belang van Limburg.

Waasland-Beveren

Le milieu défensif camerounais Georges Mandjeck (31 ans) a signé pour une saison. International à 47 reprises, il arrive libre du club tchèque du Sparta Prague.

Selon Het Laatste Nieuws, l'attaquant suisse Michael Frey (26 ans) a effectué ses tests médicaux et physiques. Il est loué pour une saison au Fenerbahçe, où l'attaquant est toujours sous contrat jusqu'en 2022. Il avait déjà été prêté à l'équipe allemande de deuxième division du FC Nürnberg la saison dernière. Là-bas, Frey avait marqué quatre buts en 29 matches.

