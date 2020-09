Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

L'ancien défenseur Kristof Sas (44 ans) a fait ses adieux au club bruxellois d'un commun accord. Il combinait ses fonctions de médecin du club avec un poste de médecin urgentiste à l'hôpital AZ Glorieux de Renaix. Son départ s'inscrit dans le cadre des réformes au sein du département médical.

Beerschot

Selon Het Laatste Nieuws, la direction a déjà entamé les pourparlers avec le milieu de terrain autrichien Raphael Holzhauser (27 ans) au sujet d'une prolongation de contrat.

Le gardien et capitaine Mike Vanhamel (trente ans) a été honoré par les supporters en tant que Manneke de la saison 2019-20, donc en tant que meilleur joueur de la saison précédente.

Cercle Bruges

Vendredi dernier, à l'occasion de son 27e anniversaire, le gardien de but Miguel Van Damme a appris qu'il était de nouveau atteint de leucémie, et ce pour la troisième fois. Il doit maintenant être mis en quarantaine pendant quatre semaines et se retrouve à nouveau en chimiothérapie. Le joueur a été autorisé à donner le coup d'envoi du derby de la ville contre le Club de Bruges, ce qui a suscité de nombreuses émotions.

Charleroi

Le défenseur bulgare Ivan Goranov (28 ans) a été testé positif au corona vendredi dernier. Un jour plus tard, un nouveau test l'a confirmé. Il a dû être placé en quarantaine pendant une semaine, ce qui a privé le gaucher du match contre Mouscron.

Le duel contre les Polonais du Lech Poznan comptant pour les barrages de l'Europa League aura finalement lieu le jeudi 1er octobre à 19h, au Mambourg.

Ivan Goranov a été testé positif au corona. © BELGA (BRUNO FAHY)

Coutrai

L'épouse de la révélation Gilles Dewaele a été testée positive au Covid la semaine dernière. L'entraîneur Yves Vanderhaeghe a décidé de ne prendre aucun risque. Le joueur a lui-même testé vendredi dernier, mais il a été décidé de ne pas le laisser jouer contre le l'Antwerp, afin d'éviter tout risque de contamination avec d'autres personnes. Aujourd'hui, l'Ouest-Flandrien de 24 ans subira un nouveau test.

OHL

Pour le prochain match à domicile contre Zulte Waregem, le promu peut augmenter la capacité d'accueil de son stade de 2.000 à 3.500 visiteurs.

Malines

Le milieu de terrain Joachim Van Damme (29 ans) a déjà reçu son cinquième carton jaune après à peine sept journées de championnat. Le Malinois, solide titulaire au sein du onze des Sang et Or, ratera le derby contre l'Antwerp.

Standard

L'ancien défenseur central Jacky Beurlet, qui a remporté trois titres consécutifs sous l'égide de l'entraîneur René Hauss entre 1969 et 1971 et a disputé un total de 350 matches officiels pour les Rouches entre 1961 et 1974, est décédé à l'âge de 75 ans. Au coup d'envoi contre Zulte Waregem, une minute de silence a été observée, tout comme pour Alfred Riedl, décédé plus tôt.

Westerlo

Gazet van Antwerpen indique que douze joueurs ont de nouveau été testés positifs au Covid-19. Aujourd'hui, des accords sont en cours avec le laboratoire pour que de nouveaux tests soient effectués au cours de cette semaine.

