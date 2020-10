Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Le défenseur central bosnien Ognjen Vranjes (trente ans) doit rester en quarantaine, ce qui signifie que sa participation au match contre OHL de dimanche prochain est incertaine. Ce lundi, un membre du staff a été testé positif au coronavirus. C'est pourquoi le complexe d'entraînement de Neerpede reste complètement fermé, à l'exception des joueurs et du staff de l'équipe A et des U21.

Lors de la cinquième journée de Super League (la troisième journée a été reportée), l'équipe de Patrick Wachel a pulvérisé l'Eendracht Alost sur le score de 9-0. Le match avait également été reporté de vendredi à ce mardi pour cause de Covid-19. Tine De Caigny a marqué cinq fois, Tessa Wullaert a claqué un triplé, Jarne Teulings a ouvert le score. Le champion est en tête avec le maximum de points, mais c'est surtout sa différence de buts (29-0) qui est particulièrement frappante.

Charleroi

Lukas Teodorczyk, l'attaquant polonais récemment loué à l'Udinese, s'entraîne individuellement à Marcinelle depuis le début de cette semaine. La nature exacte de sa blessure n'a toujours pas été communiquée.

Genk

Le club limbourgeois a été condamné à une amende de 2.500 euros par le comité de discipline du football professionnel, après que le président Peter Croonen, avec les administrateurs Nijs et Cilissen, aient agi de manière irrespectueuse envers le corps arbitral dans le tunnel menant au terrain après le match contre Ostende. Leur colère portait sur l'exclusion de Bastien Toma.

Gand

Les abonnés seront indemnisés à 90% pour les matches de championnat manqués. Une décision prise sur base d'une enquête menée auprès des supporters. 30% seront reportés sur un abonnement ultérieur, 25% seront remboursés, 20% seront convertis en crédit horeca et 15% en crédit pour le fanshop. Les 10% restants seront répartis entre les staffs de jeunes, les dames, la Fondation. Les détenteurs d'abonnements pour des matches européens seront remboursés à hauteur de 40%, car les matches préliminaires de la Champions League contre le Rapid Vienne et le Dynamo Kiev ont dû se dérouler sans public, selon les règles de l'UEFA.

Malines

Les ennuis de Dieter Penninckx continuent. Le tribunal a ordonné, via les créanciers de son groupe de mode FNG, de saisir les parts du club - dont il est propriétaire à 71,2% et donc actionnaire majoritaire - au sein de la NV Yellow-Red. En principe, ce n'est pas un problème à court terme, mais plutôt à moyen terme. Penninckx doit rester en prison pendant encore deux semaines - il y est depuis un mois, après que le bureau du procureur a fait appel de sa libération. Au début de la semaine dernière, une assemblée générale extraordinaire visant à relever Penninckx de son poste au conseil d'administration a été reportée à la fin du mois d'octobre..

Union Saint-Gilloise

Jean-Marie Philips (75 ans), aujourd'hui conseiller du club de D1B, mais ancien président de l'Union Belge et de la Pro League, a été hospitalisé suite à sa contamination par le coronavirus. Tout comme l'ancien manager du RSCA Herman Van Holsbeeck (65 ans), il a été testé positif après le match de compétition entre RWDM et l'Union (3-1), mais ce dernier récupère à son domicile.

