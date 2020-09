Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Le Diable rouge Yari Verschaeren (19 ans) a été testé positif au Covid-19, a annoncé le club ce dimanche. Il doit être mis en quarantaine pendant au moins une semaine, comme le prescrit le protocole de la Pro League. Des mesures de sécurité très strictes s'appliquent au complexe d'entraînement de Neerpede, car Michel Vlap, Peter Zulj et Timon Wellenreuther ont également été infectés plus tôt dans la semaine. Un nouveau test suivra ce mardi

Antwerp

La Gazet van Antwerpen rapporte que Luciano D'Onofrio veut faire venir au moins trois renforts supplémentaires, au plus tôt à la fin de ce mois, probablement.

Charleroi

Le Soir explique que l'administrateur délégué Mehdi Bayat aimerait s'offrir un autre attaquant et un défenseur droitier avant la fin de la période de transferts, qui survient le 5 octobre.

Le match du troisième tour de l'Europa League, qui se disputera contre le Partizan Belgrade sera retransmis en direct sur Eleven Sports, jeudi à 19 heures.

Club Bruges

L'international togolais Kévin Denkey (19 ans), l'avant-centre de Nîmes, qui évolue en première division française, figure en bonne place sur la liste du Club, selon Het Laatste Nieuws. On parle d'un montant de transfert d'environ deux millions d'euros. Denkey est engagé chez les Crocodiles jusqu'en 2021, tandis que Schalke 04 montre également de l'intérêt. L'attaquant brille à la fois en 9, mais peut aussi faire l'affaire sur les flancs.

Terem Moffi va rapporter entre sept et huit millions d'euros à Courtrai: un record pour le club. © SPORTPIX.BE (DAVID CATRY)

KAS Eupen

Ivan Bravo, directeur général de l'academie Aspire, a déclaré dans un communiqué de presse publié sur le site officiel du club des Cantons de l'est qu'il n'était en aucun cas impliqué dans le rachat de Waasland-Beveren.

Genk

Franky Vercauteren (63 ans), qui prévoyait de retourner en Russie pour y rejoindre sa femme et son enfant, qu'il n'avait pas revus depuis janvier, est finalement resté au pays pour négocier avec le CA genkois pour un éventuel retour. L'ex-international l'a confirmé à la RTBF. Het Belang van Limburg affirme que Vercauteren est et restera la première option.

L'ancien capitaine Sébastien Dewaest (29 ans) n'a pas accepté la proposition de revenir en équipe première, après que le défenseur central a été relégué en équipe B par l'ex-entraîneur Hannes Wolf. Selon le coach ad intérim Domenico Olivieri, l'ancien Carolo est à la recherche d'un nouveau club.

L'attaquant suédois Benjamin Nygren (19 ans) a subi un test corona positif et doit être mis en quarantaine pendant une semaine, indique Het Laatste Nieuws.

Courtrai

L'attaquant nigérian Terem Moffi (21 ans), arrivé du club lituanien FK Riterai qu'en janvier de cette année pour 150.000 euros, sera le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club ouest-flandrien. Le FC Lorient (Ligue 1) a mis entre sept à huit millions d'euros (plus un pourcentage en cas de plus-value à la revente) pour l'attaquant, qui a marqué pas moins de cinq fois en à peine neuf matches.

