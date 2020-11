Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Le CEO Karel Van Eetvelt (54 ans) a été récemment testé positif au coronavirus. Il n'a probablement pas été infecté au club, car il travaille de la maison. Après une période de quarantaine, Van Eetvelt fait à nouveau du télétravail.

Cercle Bruges

Le gardien Miguel Van Damme (27 ans), qui se bat depuis fin septembre pour la quatrième fois contre la leucémie, deviendra papa en mai 2021. Après une période de quarantaine en octobre, le portier est de nouveau chez lui depuis le 6 novembre.

Courtrai

L'ailier Faïz Selemani (26 ans), qui a rompu unilatéralement son contrat avec l'Union Saint-Gilloise l'été dernier, a été condamné par le tribunal du travail. L'international comorien doit payer plus de 500.000 euros de dommages et intérêts, plus les intérêts. Selemani peut toujours faire appel à la décision.

Standard

L'Écho annonce que le Diable Rouge et ancien sociétaire des équipes de jeunes du club liégeois Nacer Chadli (31 ans, Istanbul Basaksehir), a décidé d'investir dans le projet de stade des Rouches, L'Immobilière du Standard de Liège. Il s'agit de la société du président Bruno Venanzi. Chadli, qui contribuerait à hauteur d'environ un million d'euros, suit l'exemple d'Axel Witsel et de Michel Preud'homme. Le professeur Jean-Yves Reginster et Solico ont également décidé de passer à l'action. Grâce à leur apport financier, le capital de l'Immobilière s'élève à 7 308 000 euros.

