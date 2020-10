Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

La vente des maillots floqués Miguel, pour soutenir le gardien du Cercle Miguel Van Damme - portés par les joueurs mauves lors du Topper contre Bruges le 4 octobre, a rapporté 6.381 euros. Cette somme va être entièrement reversée à Me To You, une organisation qui aide les patients atteints de leucémie. Cette association, choisie par Van Damme, soutient également la recherche contre la maladie.

Le président Wouter Vandenhaute va honorer la demande des supporters et va discuter avec ces derniers lors d'une réunion avec le Fan Board (l'association qui représente les fans des Mauves). Ceux-ci souhaitent que cette réunion ait lieu avant la fin du mois.

Het Nieuwsblad et La Dernière Heure annoncent que le club est intéressé par Luc Vanden Bossche (55 ans) et souhaite que ce dernier deviennent le nouveau médecin du club. Il travaille pour La Gantoise depuis 2006, mais il pourrait devenir le médecin du Sporting dès le 1er novembre pour remplacer Kristof Sas.

Beerschot

L'attaquant brésilien Felipe Micael (19 ans), arrivé en janvier dernier en provenance d'une équipe de quatrième division pour environ 500.000 euros, n'a pas encore disputé une seule minute sous la vareuse anversoise. Il est parti négocier un prêt du coté de Al Hilal United, une équipe de deuxième division des Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'un club satellite, détenu par le prince Abdulla Bin-Mosaad, également propriétaire du club anversois. Flamengo avait pourtant essayé de louer le joueur jusqu'en 2022, mais cette offre a été refusée.

Malines

Le défenseur central Rocky Bushiri (vingt ans) a été testé positif au coronavirus, a annoncé le club sur son site officiel. Le joueur a directement été placé en quarantaine et se fera de nouveau tester dans une semaine. L'entraîneur adjoint Fred Vanderbiest avait subi le même sort il y a peu.

Le milieu de terrain Steven Defour (32 ans), libre de tout contrat depuis sa non-prolongation avec l'Antwerp, vient de signer un contrat lié à ses prestations jusqu'à la fin de la saison. L'ancien Diable rouge a suivi son coeur et retourne dans un club dans lequel il a déjà évolué six ans (1997-2003) avec les jeunes.

Excel Mouscron

L'entraîneur Fernando Da Cruz dispose d'un noyau de 33 joueurs sous contrat, mais a tout de même décidé de laisser les jeunes William Simba, Alexandre Ippolito, Mathéo Vroman et Babacar Dione s'entraîner avec les Espoirs.

Waasland-Beveren

Le club a annoncé hier que neuf joueurs de l'effectif étaient positifs au Covid-19. Un des joueurs infectés est un super-contaminateur. Un nouveau test sera réalisé ce vendredi, mais il y a beaucoup de chance que le match de championnat de lundi contre Ostende soit reporté. Selon le protocole de la Pro League, un club peut demander le report d'un match à partir du moment ou sept joueurs du noyau A sont contaminés. En D1B, Westerlo a déjà dû s'y résoudre.

Zulte Waregem

Un membre du personnel dont on n'a pas voulu divulguer l'identité est positif au virus, mais n'a pas été en contact avec le noyau A.

