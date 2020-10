Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Jérémy Doku est à Rennes pour sa visite médicale. Le club français, qui va participer à la Champions League, va payer minimum 26 millions d'euros pour le Diable rouge, qui devrait signer pour cinq ans. Le plan initial d'Anderlecht était de conserver sa pépite jusqu'en juin 2021. Le transfert de Landry Dimata vers Dijon est quant à lui annulé pour raison médicale. Le défenseur central américano-polonais Matthew Miazga (25 ans) est prêté par Chelsea. Josué Sá (28 ans) est transféré en Bulgarie, au PFK Ludogorets Razgrad.

La Dernière Heure, Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws avancent que le milieu irlandais Josh Cullen (24 ans) va être transféré définitivement pour environ 500.000 euros, en provenance de West Ham. Le joueur a souvent été prêté lors des dernières saisons, notamment en deuxième et troisième divisions anglaises du côté de Charlton, Bolton et Bradford City. Suite au départ de Doku, Francis Amuzu (21 ans) ne peut pas partir. Cologne, Mayence et Olympiacos étaient intéressés. Mohammed Dauda doit également rester. L'attaquant nigérian Paul Mukairu (vingt ans), sous contrat jusqu'en 2024 à Antalyaspor, en Turquie, est une piste suivie par les Mauves.

Antwerp

La Gazet van Antwerpen avance que le défenseur français Jérémy Gelin est prêté par Rennes pour une saison sans option d'achat. L'attaquant droit ghanéen Nana Ampomah (23 ans, Fortuna Düsseldorf et ex-Waasland-Beveren) passe aujourd'hui sa visite médicale. La piste menant au congolais Guy Mbenza (vingt ans) est étudiée. Le joueur est cependant sous contrat jusqu'en 2022 avec le Cercle Bruges. Le défenseur Luete Ava Dongo (24 ans) veut partir.

Beerschot

L'attaquant togolais Euloge Fessou Placca (25 ans), est prêté au Lierse en D1B jusqu'en fin de saison. Le défenseur français Baptiste Aloé, libre, a signé au FC Arouca, au Portugal.

Charleroi

La Dernière Heure annonce que le club italien de Parme a émis une (première) offre pour le défenseur droit Maxime Busi (vingt ans). Une première offre refusée par la direction du club. L'ailier gauche David Henen (24 ans) devrait s'engager avec un club de deuxième division française.

Club Bruges

D'après Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws, l'ailier Noa Lang (21 ans), un international espoir néerlandais de l'Ajax, est cité comme remplaçant d'Emmanuel Dennis. Rennes est venu s'informer, en vain, pour Simon Mignolet, qui vient de signer un contrat qui le lie au Club Bruges jusqu'en 2025, tout comme le Soulier d'Or Hans Vanaken.

Genk

L'international danois Joakim Maehle (23 ans) est dans le viseur de l'Atalanta Bergame et de l'Olympique de Marseille. L'attaquant suédois Benjamin Nygren (19 ans), qui a signé pour cinq ans en 2019, est prêté jusqu'en fin de saison au SC Heerenveen.

Aster Vranckx, une pépite bien convoitée. © Isosport (Vincent Van Doornick)

Gand

Roman Yaremchuk a confié à Het Laatste Nieuws qu'il souhaiterait trouver un nouveau club. L'équipe de Ligue 1 d'Angers a montré un intérêt pour le milieu gambien Sulayman Marreh (24 ans), international à treize reprises et sous contrat jusqu'en 2023.

OHL

Selon Het Nieuwsblad, l'international jordanien Musa Al-Tamari (23 ans) devrait signer du côté de Louvain pour un million d'euros, en provenance de l' Apoel Nicosie. Le joueur évolue sur le flanc et peut aussi être utilisé comme attaquant de pointe.

Malines

Le milieu de terrain Aster Vranckx (18 ans) est fort convoité. Wolfsburg a émis une troisième offre de six millions d'euros, mais le club malinois en demande minimum huit pour son prodige. Parme a également contacté l'entourage du joueur, sans pour autant s'être manifesté auprès du club.

Mouscron

Le club du Hainaut s'est séparé de deux attaquants. L'attaquant hispano-nigérian Cédric Omoigui (25 ans) s'envole du côté du club espagnol de Santander. L'attaquant droit Dylan Seys (24 ans) s'en va librement à l'Excelsior Rotterdam, aux Pays-Bas.

Standard

Le Soir annonce que le défenseur chypriote Konstantinos Laifis (27 ans), sous contrat jusqu'en 2022, serait en route vers la Sampdoria, où il remplacerait le défenseur central Omar Colley (ex-Genk), en partance pour Fulham. Le montant de transfert serait d'environ cinq millions. Le Real Sociedad et un club de première division allemande seraient également sur le coup. Aleksandar Boljevic (pour deux millions d'euros) et Duje Cop ( libre à cause de son salaire trop élevé) peuvent s'en aller.

Westerlo

Le club connaît les dates de ses matches reportés en D1B. Les matches avaient été postposés, car trop de joueurs de la sélection de Bob Peeters étaient contaminés par le coronavirus. La rencontre à domicile contre Deinze se jouera le lundi 26 octobre à 20 heures, tandis que l'autre match à domicile contre le RWDM se jouera le 9 novembre à 20 heures. Le déplacement au Club NXT se déroulera lui le 14 novembre, toujours à 20 heures.

