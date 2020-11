Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Cela fait maintenant cent jours que Vincent Kompany est l'entraîneur principal des Mauves. Durant cette période, l'ancien défenseur central a réalisé un bilan de 17 sur 33. L'ex-international a reçu la visite des U10 du club qui ont pu lui poser des questions. Les entretiens ont été publiés sur les réseaux sociaux du RSCA.

Beerschot

Les promus continuent de travailler sur la réorganisation de leur travail quotidien. Dans cette optique, le directeur stratégique Sven Van den Abbeele quittera bientôt ses fonctions.

Charleroi

Le contrat du Diable Rouge Joris Kayembe (26 ans) a été prolongé jusqu' en 2023.

Club Bruges

Selon Het Laatste Nieuws, l'attaquant nigérian Emmanuel Dennis (23 ans) rejoindra bientôt le groupe à l'entraînement après avoir été suspendu pour raisons disciplinaires face au Borussia Dortmund, en Champions League.

KRC Genk

Une nouvelle photo d'équipe a été prise et on y retrouve le jeune défenseur Rubin Seigers. L'international chez les jeunes s'est vu octroyer le numéro 14. Elias Sierra-Cappelletti a, lui, troqué son numéro 16 pour le 19, car le club a décidé de retirer l'ancien numéro d'Anele Ngcongca récemment décédé dans un accident de voiture.

La Gantoise

La direction du club a invité les créateurs de SOS Gantoise à s'entretenir, mais ces deniers, qui ont déjà récolté plus de 2.000 signatures auprès des fans du club, n'ont pas accepté la rencontre. Ils souhaitent d'abord voir des actions et un plan de communication concret. À plus long terme, ils envisageront un entretien avec le club s'ils sont un mandatés par les supporters.

KV Courtrai

Le milieu de terrain ukrainien Yevhen Makarenko (29 ans) a été testé positif au coronavirus pour la troisième fois. Il manquera donc encore la rencontre de championnat de ce dimanche contre Ostende.

Standard

L'international marocain Selim Amallah (24 ans), qui souffrait déjà du genou, est maintenant victime d'une entorse à la cheville droite. En conséquence de quoi, il est d'ores et déjà out pour le match contre Anderlecht du week-end prochain.

Westerlo

Le milieu de terrain Christian Brüls (32 ans) est négatif au coronavirus et peut de nouveau s'entraîner avec le groupe de Bob Peeters.

