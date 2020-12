Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Vincent Kompany a décidé de se passer des services de Peter Zulj, Kemar Lawrence et Zakaria Bakkali pour la rencontre de ce vendredi à Zulte Waregem : ils ne sont pas repris. Pas plus que Hendrik Van Crombrugge, toujours blessé à la main, et Landry Dimata, malade. Antoine Colassin fait par contre son retour dans le groupe.

À l'essai pour une douzaine de jours en tant qu'attaquant spécifique des attaquants, Luc Nilis fait jusqu'à présent bonne impression : les joueurs sont enthousiastes.

Antwerp

En s'imposant face au Bulgares de Ludogorets (3-1), l'Antwerp a validé son ticket pour les seizièmes de finale. C'est la première fois depuis 28 ans que les Anversois passeront l'hiver européen au chaud.

Beerschot

Selon les journaux turcs, Raphael Holzhauser serait dans le viseur de Besiktas.

Cercle Bruges

Robbe Decostere s'est blessé à l'entraînement : il souffre d'une fracture du péroné. Il ne sera pas opéré, mais sera toutefois indisponible pour au moins six semaines.

Charleroi

Le parquet de l'Union belge a proposé quatre matches de suspension, dont un avec sursis, à Marco Ilaimaharitra suite à son exclusion de mercredi dernier face à Waasland-Beveren.

La Gantoise

La cinquième défaite d'affilée en Europa League, face au Slovan Liberec (1-2) cette fois, a été fatale au coach gantois Wim De Decker, qui a été démis de ses fonctions. Après Jess Thorup et Laszlo Bölöni, c'est déjà le troisième entraîneur à prendre la porte à la Ghelamco Arena cette saison. Et on n'est que début décembre...

KV Ostende

Robbie D'Haese a prolongé son contrat avec les Côtiers jusqu'en 2024.

Saint-Trond

Bernd Hollerbach ne devrait finalement pas être le prochain coach trudonnaire. Les négociations entre l'Allemand, qui souhaitait débarquer avec la team manageuse Maria Wallenborn en plus de son T2 habituel Dennis Schmitt et d'un préparateur physique, et la direction ont échoué.

Standard

Défaits 3-2 par les Rangers, les Rouches n'avaient plus inscrit deux buts européens à l'extérieur depuis 2016 et un succès au Panathinaïkos (0-3).

Averti à Glasgow, Noë Dussenne sera suspendu pour la dernière rencontre d'Europa League, à domicile face à Benfica.

Vincent Kompany a décidé de se passer des services de Peter Zulj, Kemar Lawrence et Zakaria Bakkali pour la rencontre de ce vendredi à Zulte Waregem : ils ne sont pas repris. Pas plus que Hendrik Van Crombrugge, toujours blessé à la main, et Landry Dimata, malade. Antoine Colassin fait par contre son retour dans le groupe.À l'essai pour une douzaine de jours en tant qu'attaquant spécifique des attaquants, Luc Nilis fait jusqu'à présent bonne impression : les joueurs sont enthousiastes.En s'imposant face au Bulgares de Ludogorets (3-1), l'Antwerp a validé son ticket pour les seizièmes de finale. C'est la première fois depuis 28 ans que les Anversois passeront l'hiver européen au chaud. Selon les journaux turcs, Raphael Holzhauser serait dans le viseur de Besiktas.Robbe Decostere s'est blessé à l'entraînement : il souffre d'une fracture du péroné. Il ne sera pas opéré, mais sera toutefois indisponible pour au moins six semaines.Le parquet de l'Union belge a proposé quatre matches de suspension, dont un avec sursis, à Marco Ilaimaharitra suite à son exclusion de mercredi dernier face à Waasland-Beveren.La cinquième défaite d'affilée en Europa League, face au Slovan Liberec (1-2) cette fois, a été fatale au coach gantois Wim De Decker, qui a été démis de ses fonctions. Après Jess Thorup et Laszlo Bölöni, c'est déjà le troisième entraîneur à prendre la porte à la Ghelamco Arena cette saison. Et on n'est que début décembre...Robbie D'Haese a prolongé son contrat avec les Côtiers jusqu'en 2024.Bernd Hollerbach ne devrait finalement pas être le prochain coach trudonnaire. Les négociations entre l'Allemand, qui souhaitait débarquer avec la team manageuse Maria Wallenborn en plus de son T2 habituel Dennis Schmitt et d'un préparateur physique, et la direction ont échoué.Défaits 3-2 par les Rangers, les Rouches n'avaient plus inscrit deux buts européens à l'extérieur depuis 2016 et un succès au Panathinaïkos (0-3).Averti à Glasgow, Noë Dussenne sera suspendu pour la dernière rencontre d'Europa League, à domicile face à Benfica.