Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/ Foot Magazine.

Anderlecht

Southampton s'intéresse à l'international espoir Marco Kana (18 ans) selon Het Nieuwsblad. Le jeune joueur peut être utilisé en tant que défenseur central ou milieu défensif. Il est encore sous contrat jusqu'en 2025 et des intérêts de la Juventus et du FC Séville avaient déjà été mentionnés par le passé.

L'attaquant sud-africain Percy Tau (26 ans) manquera les matches de championnat contre le Standard et Zulte Waregem en raison d'une blessure musculaire.

Beerschot

Raphael Holzhauser (27 ans), l'homme en forme de ce début de saison, déjà auteur de dix buts et huit passes décisives en treize rencontres de championnat, a prolongé son contrat avec le Beerschot jusqu'en 2023. Selon Het Laatste Nieuws, le milieu de terrain autrichien toucherait désormais 700.000 euros par an. Une clause libératoire a également été inclue dans le contrat.

Le flanc algérien Mohamed Réda Halaïmia (24 ans) a été testé positif au coronavirus et manquera le match de championnat contre Malines.

Club Bruges

Emmanuel Dennis (23 ans) participe de nouveau aux entraînements de groupe. L'attaquant avait manqué le match de Ligue des Champions contre Dortmund pour des raisons disciplinaires.

KRC Genk

Le club limbourgeois débutera, lors du premier trimestre 2021, sa propre formation d'entraîneurs de gardiens de but.

La Gantoise

Le milieu de terrain Wouter George (18 ans), qui a prolongé son contrat jusqu'en 2023 il y a dix jours, a disputé ses premières minutes sous le maillot gantois face aux Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade en Europa League.

Standard

Le gardien Arnaud Bodart était capitaine des Rouches pour la première fois de sa carrière face au Lech Poznan en Europa League. L'attaquant Obbi Oulare a lui vécu sa première expulsion.

Waasland-Beveren

L'attaquant américain Joe Efford (24 ans) sera absent deux à trois semaines à cause d'une petite déchirure à la cuisse.

Southampton s'intéresse à l'international espoir Marco Kana (18 ans) selon Het Nieuwsblad. Le jeune joueur peut être utilisé en tant que défenseur central ou milieu défensif. Il est encore sous contrat jusqu'en 2025 et des intérêts de la Juventus et du FC Séville avaient déjà été mentionnés par le passé. L'attaquant sud-africain Percy Tau (26 ans) manquera les matches de championnat contre le Standard et Zulte Waregem en raison d'une blessure musculaire.Raphael Holzhauser (27 ans), l'homme en forme de ce début de saison, déjà auteur de dix buts et huit passes décisives en treize rencontres de championnat, a prolongé son contrat avec le Beerschot jusqu'en 2023. Selon Het Laatste Nieuws, le milieu de terrain autrichien toucherait désormais 700.000 euros par an. Une clause libératoire a également été inclue dans le contrat. Le flanc algérien Mohamed Réda Halaïmia (24 ans) a été testé positif au coronavirus et manquera le match de championnat contre Malines. Emmanuel Dennis (23 ans) participe de nouveau aux entraînements de groupe. L'attaquant avait manqué le match de Ligue des Champions contre Dortmund pour des raisons disciplinaires. Le club limbourgeois débutera, lors du premier trimestre 2021, sa propre formation d'entraîneurs de gardiens de but.Le milieu de terrain Wouter George (18 ans), qui a prolongé son contrat jusqu'en 2023 il y a dix jours, a disputé ses premières minutes sous le maillot gantois face aux Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade en Europa League. Le gardien Arnaud Bodart était capitaine des Rouches pour la première fois de sa carrière face au Lech Poznan en Europa League. L'attaquant Obbi Oulare a lui vécu sa première expulsion. L'attaquant américain Joe Efford (24 ans) sera absent deux à trois semaines à cause d'une petite déchirure à la cuisse.