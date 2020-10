Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

R Antwerp FC

La RAFC Academy, l'académie des jeunes de l'Antwerp, commence une collaboration avec trois clubs de la région : Hoogstraten VV, KFC Nijlen et KFC Vrasene. Le directeur général, Sven Jacques, a expliqué que le club souhaite ainsi se déployer dans les Campines du Nord et du Sud ainsi que dans le Pays de Waes. Il est fort probable que d'autres équipes de la région suivent le mouvement.

Cercle Bruges

Le milieu de terrain français Kévin Hoggas (28 ans), au club depuis janvier 2018, s'est vu offrir un nouveau contrat de la part du directeur technique Carlos Aviña Ibarrola. Il est ainsi lié au club jusqu'en 2022.

KRC Genk

Le président Peter Croonen reste président de l'Assemblée générale de la Pro League. Une partie des clubs du K11 avaient pourtant exprimé leur envie d'avoir un président indépendant, qui n'est pas lié à un club.

Joakim Maehle a inscrit un but lors de son premier match avec le Danemark lors de la large victoire (4-0) des siens face aux Iles Féroé.

Le gardien australien Dany Vukovic n'est plus contaminé par le coronavirus. Le capitaine s'entraine de nouveau avec le groupe.

OH Louvain

Peter Willems, le CEO des promus depuis janvier 2019, a obtenu le dernier siège au conseil d'administration de la Pro League. L'ancien responsable des activités marketings et du sponsoring à l'UEFA rejoint Mehdi Bayat (Charleroi), Philippe Bormans (R Union SG), Eddy Cordier (SV Zulte Waregem), Alexandre Grosjean (Standard), Sven Jaecques (R Antwerp FC), Michel Louwagie (KAA Gent), Karel Van Eetvelt (RSC Anderlecht) et Ronny Verhelst (KV Kortrijk).

Standard

Le milieu de terrain Joachim Carcela (20 ans), qui s'est fait opérer au pied début août, peut de nouveau s'entraîner avec le groupe. Il a refusé un prêt dans un club de D1B.

STVV

Le contrat du milieu de terrain Bosnien Tarik Baltic (19) a été rompu. Arrivé durant l'été 2019 en provenance de Troyes, il n'a joué qu'avec les Espoirs.

Waasland-Beveren

L'équipe du coach Nicky Hayen jouera samedi à 19h à domicile dans le cadre des 32e de finale de la Croky Cup. Aleksandar Vukotic, tout juste devenu papa et rentré en Serbie pour l'occasion et les internationaux Serge Leuko (Cameroun) et Danel Sinani (Luxembourg) sont également absents.

