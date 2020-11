Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Occasion manquée pour l'équipe féminine du RSCA. Éliminées par Benfica au tour précédent de Champions League, les Mauves auraient eu droit à une belle affiche en cas de qualification : les Portugaises affronteront en effet Chelsea, en seizième de finale.

R Antwerp FC

Selon Dimitri Huygen, le business & communications manager du Great Old, le matricule 1 a déjà empoché 4,6 millions d'euros grâce à la phase de poule de l'Europa League. La Gazet van Antwerpen détaille : 2,92 millions d'euros comme montant de départ, une prime de 571.440 euros due au coefficient UEFA du club et 1,14 million d'euros pour les deux victoires contre Ludogorets et Tottenham.

Cercle Bruges

Le manager anglais Paul Clement n'a pas inclus Kylian Hazard (25 ans) dans sa sélection pour le match de ce mercredi contre Mouscron. C'est la deuxième fois d'affilée que le frère d'Eden et de Thorgan n'est pas repris.

Charleroi

L'entraîneur Karim Belhocine sera remplacé sur le banc par son assistant Frank Defays lors du déplacement à Eupen de vendredi. Il a été exclu dans les derniers instants de la rencontre contre la Gantoise et est suspendu.

Club Bruges

À Dortmund, le milieu de terrain Hans Vanaken (28 ans) a disputé son 22e match de Ligue des Champions et égalise ainsi le record de Gert Verheyen.

KV Ostende

Après la défaite (2-0) lors du match d'alignement à Waasland-Beveren, l'équipe côtière présente un bilan d'un point sur douze en novembre.

OH Louvain

Des examens ont confirmé que le capitaine français Frédéric Duplus (30 ans) avait bien le tibia fracturé suite au solide contact avec le milieu de terrain de Saint-Trond, Chris Durkin. Le défenseur va devoir faire face à une nouvelle longue période de revalidation. Plus tôt cette saison, lors de la première journée de championnat contre Eupen, il était déjà sorti blessé au genou et avait été tenu écarté des terrains pendant deux mois.

Royal Excel Mouscron

La Dernière Heure nous apprend que les Hennuyers attendent une victoire depuis 263 jours. Leur dernier succès date d'un duel face à Waasland-Beveren.

Saint-Trond

L'Américain Chris Durkin s'est officiellement excusé auprès du malheureux Frédéric Duplus (OH Louvain). Son entraîneur, Marc Brys, avait déclaré sous le coup de l'émotion que le milieu de terrain devait être banni des terrains à vie après une telle faute.

Waasland-Beveren

Gros soulagement pour Nicky Hayen et ses troupes. Les Waaslandiens ont remporté leur premier match au Freethiel en 2020. L'écart avec la lanterne rouge, l'Excel Mouscron, est désormais de cinq points en faveur des pensionnaires du Freethiel.

