Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine

Anderlecht

L'Olympiacos a montré un intérêt concret pour Francis Amuzu (21 ans). James Lawrence (28 ans), un défenseur central gaucher qui était dans le noyau B a signé définitivement avec Sankt Pauli, un club de deuxième division allemande, jusqu'en 2022. Josué Sa s'en vaà Ludogorets, en Bulgarie. Le club anderlechtois a également reçu une offre - bonus inclus - pour Mohammed Dauda de la part de Majorque, qui évolue en deuxième division espagnole.

Suite à la blessure du capitaine de Zulte Waregem Ewoud Pletinckx, Marco Kana a été rappelé chez les Rspoirs par le sélectionneur Jacky Mathijssen.

Antwerp

L'UEFA a fait savoir qu'e l'Antwerp pourra disputer ses rencontres européennes au stade Bosuil. Les tribunes 1 et 3 ont reçu l'approbation des autorités continentales

Le milieu offensif Cristian Benavente (26, Pyramids FC) est loué avec une option d'achat. Selon Het Laatste Nieuws, il y aurait également un intérêt pour le défenseur danois de Wolverhampton Oskar Buur (22 ans), lié au club anglais jusqu'en 2023.

Club Bruges

Lors du tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions, les Blauw en Zwart ont été versés dans le groupe F en compagnie du Zenit, du Borussia Dortmund et de la Lazio.

L'UEFA autorise une capacité d'accueil de 30% dans les stades à condition que les autorités locales l'autorisent. Au Jan Breydel, cela correspondrait à une petite dizaine de milliers de supporters.

Le gardien Simon Mignolet (32 ans) suscite les convoitises. Le Limbourgeois, sous contrat jusqu'en 2024, est, d'après Het Laatste Nieuws, dans le viseur d'Aston Villa, de Rennes, mais également d'autres clubsde Premier League et de Liga. Cependant, les dirigeants brugeois seraient contre un départ, car Mignolet est un joueur beaucoup trop important dans la course au titre.

Le défenseur Odilon Kossounou (19 ans) a été appelé pour la première fois par le sélectionneur ivoirien Patrice Beuamelle. Simon Deli a également été sélectionné pour le match amical contre la Belgique de jeudi prochain.

Simon Mignolet n'ira nulle par, selon le Club Bruges ! © PRESSESPORTS

Cercle Bruges

Les Espoirs Artuur Zutterman, Aske Sampers, Wolf Ackx et Lucca Lucker ont paraphé un contrat semi-pro pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire.

L'ancien capitaine Benjamin Lambot (33 ans), défenseur central, a signé avec le club indien NorthEast United FC jusque fin mars 2021.

Charleroi

Les Carolos se sont fait éliminés par l'équipe polonaise du Lech Poznan lors du barrage pour les poules de l'Europa League. Les Polonais l'ont emporté 1-2 au Mambourg. Mamadou Fall réduit le score, mais Kaveh Rezaei a manqué un penalty. Les hommes de Karim Belhocine sont passés à côté d'un exploit historique.

Courtrai

Le transfert de l'attaquant nigérian Terem Moffi (pour huit millions) est désormais bouclé.

Le latéral droit Gilles Dewaele a été testé négatif au coronavirus pour la seconde fois et est repris pour le déplacement à Saint-Trond.

Standard

Les Rouches l'ont emporté 3-1 face aux Hongrois de Fehérvár lors du barrage pour les poules de l'Europa League, et ce après avoir été menés 0-1. Nicolas Gavory et Selim Amallah (deux fois sur penalty) sont les buteurs côté liégeois.

Het Nieuwsblad avance que le club a fait une offre de 800.000 euros au Stabaek Fotball pour le défenseur norvégien Andreas Hanche-Olsen (23 ans). Un départ de Kostas Laifis est probable, car le défenseur chypriote à la possibilité de partir en Allemagne ou en Italie. Un interêt de Serie A qui concerne aussi le milieu de terrain bosniaque Gojko Cimirot (27 ans), sous contrat jusqu'en 2022.

Waasland-Beveren

Le club se fait prêter l'attaquant suisse Michael Frey (26 ans), qui jouait jusque-là en Turquie, à Fenerbahçe.

Het Laatste Nieuws indique que le défenseur central portugais Luís Miguel Vieira Silva (29 ans), qui appartient au champion de Turquie Istanbul Basaksehir et prêté la saison dernière au club autrichien de Wolfsberge, est également engagé.

Westerlo

La rencontre de championnat contre le RWDM doit également être reportée à une date ultérieure à cause d'un trop grand nombre de contaminations au coronavirus dans le noyau.

