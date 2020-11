Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Elias Cobbaut (23 ans) devra finalement quand même se faire opérer à la cheville. Le défenseur s'est blessé en août et a directement été plâtré. Il ne pourra pas courir avant six semaines, ce qui l'empêchera de revenir en janvier comme c'était prévu.

Antwerp

L'ailier camerounais Didier Lamkel Zé (24 ans), renvoyé en équipe B il y a un mois par son entraîneur Ivan Leko, espère que le directeur sportif Luciano D'Onofrio trouvera une solution à sa situation (désespérée) pendant la trêve hivernale. L'été dernier, le Great Old exigeait cinq millions d'euros pour l'international.

Beerschot

L'attaquant brésilien Felipe Micael (19 ans), acheté en début d'année pour environ 500.000 euros en D4 de son pays natal, est actuellement en test à Al Hilal United. L'équipe de D2 des Émirats Arabes Unis appartient à la même holding que le club anversois et reprend la compétition à la fin du mois prochain. Micael est sous contrat au Kiel jusqu'en 2022.

Club Bruges

Philippe Clement a remporté les deux dernières éditions du Trophée Raymond Goethals, un prix annuel réservé aux entraîneurs belges, ou disposant de la double-nationalité, travaillant en Belgique ou à l'étranger, en club ou en tant que sélectionneur national. Cette année, il est de nouveau nominé aux côtés de Marc Brys (OH Louvain) et d'Ivan Leko (Antwerp). Le deuxième tour des votes aura lieu en décembre. La cérémonie de remise des prix a été reportée à une date encore indéterminée en 2021.

KRC Genk

Patrik Hrosovsky est monté au jeu à la 65e lors du match de qualification de la Slovaquie pour l'EURO de l'année prochaine. Les compatriotes de Marek Hamsik ont eu besoin des prolongations pour se défaire de l'Irlande du Nord (1-2).

Royal Excel Mouscron

À l'exception de ses internationaux, l'entraîneur portugais Jorge Simão dispose enfin de presque tout son effectif professionnel à l'entraînement. Une vague de cas de coronavirus a ravagé son groupe, forcé une mise en quarantaine et causé le report de plusieurs rencontres.

Elias Cobbaut (23 ans) devra finalement quand même se faire opérer à la cheville. Le défenseur s'est blessé en août et a directement été plâtré. Il ne pourra pas courir avant six semaines, ce qui l'empêchera de revenir en janvier comme c'était prévu. L'ailier camerounais Didier Lamkel Zé (24 ans), renvoyé en équipe B il y a un mois par son entraîneur Ivan Leko, espère que le directeur sportif Luciano D'Onofrio trouvera une solution à sa situation (désespérée) pendant la trêve hivernale. L'été dernier, le Great Old exigeait cinq millions d'euros pour l'international.L'attaquant brésilien Felipe Micael (19 ans), acheté en début d'année pour environ 500.000 euros en D4 de son pays natal, est actuellement en test à Al Hilal United. L'équipe de D2 des Émirats Arabes Unis appartient à la même holding que le club anversois et reprend la compétition à la fin du mois prochain. Micael est sous contrat au Kiel jusqu'en 2022.Philippe Clement a remporté les deux dernières éditions du Trophée Raymond Goethals, un prix annuel réservé aux entraîneurs belges, ou disposant de la double-nationalité, travaillant en Belgique ou à l'étranger, en club ou en tant que sélectionneur national. Cette année, il est de nouveau nominé aux côtés de Marc Brys (OH Louvain) et d'Ivan Leko (Antwerp). Le deuxième tour des votes aura lieu en décembre. La cérémonie de remise des prix a été reportée à une date encore indéterminée en 2021.Patrik Hrosovsky est monté au jeu à la 65e lors du match de qualification de la Slovaquie pour l'EURO de l'année prochaine. Les compatriotes de Marek Hamsik ont eu besoin des prolongations pour se défaire de l'Irlande du Nord (1-2). À l'exception de ses internationaux, l'entraîneur portugais Jorge Simão dispose enfin de presque tout son effectif professionnel à l'entraînement. Une vague de cas de coronavirus a ravagé son groupe, forcé une mise en quarantaine et causé le report de plusieurs rencontres.