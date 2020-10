Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Le gardien Hendrik Van Crombrugge (27 ans et sous contrat jusqu'en 2023) a entamé via son agent les discussions avec le club au sujet d'une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Le Diable rouge devrait toucher, selon Het Laatste Nieuws, 50% de plus que son salaire actuel si un accord devait être trouvé.

Antwerp

Ce mardi, tout le groupe anversois sera soumis à un nouveau test corona (déjà le quatrième en une semaine). La semaine dernière, Abdoulaye Seck, Jordan Lukaku, Alexis De Sart et Sander Coopman avaient déjà été déclarés positifs. Ce test est réalisé pour définir quels joueurs pourront faire le déplacement en Bulgarie pour affronter Ludogorets Razgrad dans le cadre de la première journée des poules de l'Europa League.

Beerschot

Le jeune espoir David Mukuna (19 ans) a eu l'opportunité de débuter au plus haut niveau suite aux absences (pour cause de blessure ou de maladie) des attaquants Marius Noubissi, Blessing Eleke et Musashi Suzuki. Il est le petit fils de feu Léon Mokuna, qui avait joué pour la Gantoise il y a soixante ans.

Club Bruges

Après le manager général Vincent Mannaert, ce sont le gardien Simon Mignolet, le défenseur Odilon Kossounou et l'attaquant Michael Krmencik qui ont été testés positifs au coronavirus. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas faire le déplacement en Russie pour affronter le Zenit en Champions League. Le gardien américain Ethan Horvath (25 ans) sera titulaire entre les perches. Son dernier match officiel date d'août 2019, contre les Francs Borains en Crocky Cup. Horvath avait perdu sa place de titulaire suite à l'arrivée de Mignolet. Philippe Clement ne pourra pas non plus compter sur le défenseur central ivoirien Simon Deli, qui souffre d'une élongation aux ligaments du genou.

Charleroi

Mamadou Fall (28 ans) a décidé de s'emparer du numéro 7 suite au départ de David Henen. Jusqu'à présent, l'ailier, sous contrat jusqu'en 2022, portait le numéro 27.

Imoh Ezekiel quitte Courtrai et file dans le Golfe. © BELGA (KURT DESPLENTER)

Genk

Le Covid a également frappé dans le Limbourg. L'attaché de presse Peter Morren, le directeur général Erik Gerits, le directeur technique Dimitri De Condé, mais également un collaborateur doivent rester une semaine en quarantaine.

Gand

Le défenseur central camerounais Michael Ngadeu a été ménagé contre le Cercle Bruges, car ce dernier était légèrement positif à un des trois contrôles qu'il avait subi dans la semaine.

Des doutes subsistent quant à la participation du gardien Sinan Bolat au match contre le Slovan Liberec, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de l'Europa League. Le Belgo-Turc a écopé d'une suspension de trois matches la saison dernière, après la rencontre de l'Antwerp contre l'AZ. Cependant, l'UEFA doit clarifier les (différentes) listes de joueurs - matches préliminaires et phase de groupes - sur lesquelles Bolat était inscrit.

Courtrai

L'attaquant nigérian Imoh Ezekiel (26 ans), dont le contrat a été récemment cassé, a signé un accord avec le club Al Jazira d'Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis). Ce club est entraîné par le Néerlandais Marcel Keizer (51 ans).

Excel Mouscron

Le milieu de terrain Benjamin Van Durmen (23 ans) est le premier cas de coronavirus au sein du club.

