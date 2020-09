Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

L'ailier serbe Luka Adzic (21 ans), considéré comme superflu et loué au FC Emmen pour six mois la saison dernière, est désormais prêté à Ankaragücü, en Turquie.

La Dernière Heure indique que le défenseur central croate Antonio Milic (26 ans, sous contrat jusqu'en 2022) a été relégué chez les U21, tout comme Anthony Vanden Borre.

Antwerp

L'attaquant congolais Jonathan Bolingi (26 ans), qui avait déjà été loué à Eupen la saison dernière depuis le Great Old (quatre buts en 23 duels), aspire à plus de temps de jeu avec le club turc d'Ankaragücu où il est une nouvelle fois prêté.

Cinq joueurs issus des catégories d'âge anveroises, tous âgés de 17 ans, ont obtenu leur premier contrat professionnel au Bosuil. Il s'agit du défenseur Zeno Van den Bosch, du milieu de terrain Kenneth Bedie Boakye et des attaquants Abdel-Malik Aziz, Dieter Vanhees et Edon Murataj.

Lors du prochain match à domicile, le 20 septembre face à Eupen, un maximum de quatre mille supporters aura accès au stade. La légendaire Tribune 2 sera donc réutilisée, quoique temporairement.

Het Laatste Nieuws rapporte que l'ex-joueur de l'Antwerp Jelle Van Damme (36 ans), actuellement sans club, a été repéré en pleine conversation avec le vice-président - directeur sportif Luciano D'Onofrio.

Une nouvelle aventure pour Jelle Van Damme ? © BELGA (DAVID PINTENS)

Cercle Bruges

Les Brugeois ont attiré le joueur de Hull City Leonardo Da Silva Lopes (21 ans). Le milieu de terrain portugais aurait paraphé un contrat de quatre saisons.

Eupen

L'arrière gauche ivoirien Silas Gnaka (21 ans) est sur le point de rejoindre un club turc.

Genk

Le club turc d'Ankaragücu, dirigé par l'entraîneur Fuat Capa et son assistant Luc Nilis, a engagé l'ailier ghanéen Joseph Paintsil (22 ans) jusqu'à la fin de la saison. Ce dernier sort d'une saison à un but et un assist en 23 matches pour Genk.

Het Laatste Nieuws explique que le milieu de terrain créatif suisse Bastien Toma (21 ans, FC Sion) devrait signer aujourd'hui.

Het Belang van Limburg a découvert que l'attaquant Adriano Bertaccini (vingt ans) a rompu son contrat pour signer pour deux ans avec les Autrichiens de SC Austria Lustenau.

Gand

Le milieu de terrain Brecht Dejaegere (29 ans), toujours sous contrat jusqu'en 2022 et qui figure dans l'écurie de l'agent Mogi Bayat, est dans le viseur de Toulouse, qui vient de descendre en Ligue 2, selon Het Laatste Nieuws.

Mouscron

Selon La Gazette des Sports, un douzième joueur du LOSC serait en passe d'arriver chez les Hennuyers. Il s'agirait de l'ailier gauche Osvaldo Capemba Capita (18 ans).

Standard

Petit vent de frayeur sur Liège, au moment des désormais habituels tests corona. Deux Rouches suscitaient les doutes : l'entraîneur Philippe Montanier et la plaque-tournante Selim Amallah. Cependant, la contre-expertise se serait révélée négative, écrit Het Laatste Nieuws.

RDWM

L'ancien joueur Julien Gorius (35 ans), ex-milieu de terrain français, a été présenté en tant que nouveau directeur sportif du club bruxellois. Il assistera Serge Beerens, qui deviendra directeur général du club de D1B.

