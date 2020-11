Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Charleroi

L'ancien défenseur de Liverpool, Jon Flanagan (27 ans), libre de tout contrat depuis son départ des Rangers, devrait lier sa destinée aux Zèbres dans les prochains jours selon Sudpresse. Il évolue au poste de back droit.

Les hommes de Karim Belhocine, premiers, ne comptent que quatre points d'avance sur OHL, huitième. Selon Het Laatst Nieuws, c'est le plus petit écart à ce moment de la compétition depuis 1982. À l'époque, le Standard, en tête, n'avait que trois points d'avance sur Gand, huitième. Comme nous l'écrivions déjà ici, cette Pro League s'annonce passionnante !

Standard

Le couperet est tombé lundi : c'est bien une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit dont souffre Zinho Vanheusden. Il va être opéré et sera indisponible durant de longs mois.

L'ensemble du noyau s'est soumis aux désormais traditionnels tests Covid : les résultats sont attendus ce mardi alors que la délégation s'envolera le lendemain vers Poznan pour le match d'Europa League de jeudi. Le Lech Poznan qui a souffert ce week-end en Coupe de Pologne face à une équipe de D3 : victoire 2-3.

Anderlecht

Unique buteur du Sporting ce week-end, Paul Mukairu est le onzième Nigérian de l'histoire du RSCA, nous apprend la Dernière Heure. Prêté par Antalyaspor, son option d'achat est fixée à un peu plus de trois millions. En Turquie, il était proche de Lukasz Podolski, le champion du monde allemand, qui l'avait pris sous son aile.

D'après Sudpresse, le succès de dimanche face à l'Antwerp était le 1000e des Mauves depuis l'instauration du professionnalisme en 1974.

KRC Genk

Le départ de Jess Thorup au FC Copenhague fait toujours parler de lui. Après être déjà passé par Gand en début de saison, le Danois en est donc à trois clubs en 74 jours. Il ne bat toutefois pas le record de Dennis van Wijk. En 2007, le Néerlandais a officié à Willem II, Ostende et Saint-Trond en l'espace de 35 jours.

Dimitri De Condé ne veut pas évoquer le profil du successeur de Thorup. Si le nouveau T1 n'est pas nommé d'ici là, c'est Domenico Olivieri qui officiera samedi face à Saint-Trond. Une chose est certaine, Franky Vercauteren ne fera pas son retour dans le Limbourg : il est actuellement en Russie avec sa femme et sa famille.

La Gantoise

Le président Ivan De Witte ne fera pas le voyage jusqu'à Belgrade pour la rencontre d'Europa League de jeudi face à l'Étoile Rouge.

Saint-Trond

On ne rigole pas avec le huis clos. Les chambres de l'Hôtel Stayen qui donnent sur la pelouse seront fermées samedi lors de STVV-Genk.

Seraing

Malade depuis plusieurs semaines, Emilio Ferrera, le T1 des Sérésiens, va mieux. Il a fait son retour à l'entraînement ce lundi.

L'ancien défenseur de Liverpool, Jon Flanagan (27 ans), libre de tout contrat depuis son départ des Rangers, devrait lier sa destinée aux Zèbres dans les prochains jours selon Sudpresse. Il évolue au poste de back droit.Les hommes de Karim Belhocine, premiers, ne comptent que quatre points d'avance sur OHL, huitième. Selon Het Laatst Nieuws, c'est le plus petit écart à ce moment de la compétition depuis 1982. À l'époque, le Standard, en tête, n'avait que trois points d'avance sur Gand, huitième. Comme nous l'écrivions déjà ici, cette Pro League s'annonce passionnante !Le couperet est tombé lundi : c'est bien une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit dont souffre Zinho Vanheusden. Il va être opéré et sera indisponible durant de longs mois. L'ensemble du noyau s'est soumis aux désormais traditionnels tests Covid : les résultats sont attendus ce mardi alors que la délégation s'envolera le lendemain vers Poznan pour le match d'Europa League de jeudi. Le Lech Poznan qui a souffert ce week-end en Coupe de Pologne face à une équipe de D3 : victoire 2-3.Unique buteur du Sporting ce week-end, Paul Mukairu est le onzième Nigérian de l'histoire du RSCA, nous apprend la Dernière Heure. Prêté par Antalyaspor, son option d'achat est fixée à un peu plus de trois millions. En Turquie, il était proche de Lukasz Podolski, le champion du monde allemand, qui l'avait pris sous son aile. D'après Sudpresse, le succès de dimanche face à l'Antwerp était le 1000e des Mauves depuis l'instauration du professionnalisme en 1974.Le départ de Jess Thorup au FC Copenhague fait toujours parler de lui. Après être déjà passé par Gand en début de saison, le Danois en est donc à trois clubs en 74 jours. Il ne bat toutefois pas le record de Dennis van Wijk. En 2007, le Néerlandais a officié à Willem II, Ostende et Saint-Trond en l'espace de 35 jours.Dimitri De Condé ne veut pas évoquer le profil du successeur de Thorup. Si le nouveau T1 n'est pas nommé d'ici là, c'est Domenico Olivieri qui officiera samedi face à Saint-Trond. Une chose est certaine, Franky Vercauteren ne fera pas son retour dans le Limbourg : il est actuellement en Russie avec sa femme et sa famille.Le président Ivan De Witte ne fera pas le voyage jusqu'à Belgrade pour la rencontre d'Europa League de jeudi face à l'Étoile Rouge.On ne rigole pas avec le huis clos. Les chambres de l'Hôtel Stayen qui donnent sur la pelouse seront fermées samedi lors de STVV-Genk.Malade depuis plusieurs semaines, Emilio Ferrera, le T1 des Sérésiens, va mieux. Il a fait son retour à l'entraînement ce lundi.