Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Antwerp

Didier Lamkel Zé (23 ans) était absent du groupe lors du match contre Saint-Trond pour raisons disciplinaires. L'ailier congolais a dû s'entraîner avec les Espoirs après avoir séché un footing en forêt lors de la trêve internationale. Le coach Ivan Leko le confirme : il n'y a pas de passe-droit au Great Old.

Beerschot

Prince Ibara (24 ans), un attaquant congolais, est prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Azéris du Neftchi Bakou.

Cercle Bruges

Le Cercle a acquis Jean Harisson Marcelin, un droitier de vingt ans qui évolue en défense centrale. Il arrive de l'AS Monaco, où il est sous contrat jusqu'en 2024.

Club Bruges

Le milieu de terrain Jellert Van Landschoot (23 ans) file définitivement au Lierse K, en D1B. L'ancien international espoir avait été prêté l'an passé au NEC Nimègue, en D2 néerlandaise.

KAS Eupen

Le milieu défensif congolaois Edo Kayembe (22 ans) quitte Anderlecht, où il était sur une voie de garage. Selon Het Laatste Nieuws, il a coûté un million d'euros au germanophones.

Genk

Bastien Toma, un milieu suisse dôté d'une belle créativité et polyvalent, a signé un contrat de quatre ans. Âgé de 21 ans, il évoluait précédemment au FC Sion.

L'attaquant nigérian Stephen Odey (22 ans) a été loué avec option d'achat à Amiens, relégué en Ligue 2 cet été.

Edo Kayembe joeura désormais à Eupen. © BELGA (STRINGER)

Gand

Comme pressenti, le milieu Brecht Dejaegere (29 ans) a bien été prêté une saison avec option d'achat à Toulouse, également pensaionnaire de D2 française. Une solution a également été trouvée pour l'attaquant géorgien Giorgi Kvilitaia (26 ans), via un prêt à l'Anorthosis Famagouste, en première division chypriote.

Courtrai

Faïz Selemani (26 ans) n'a pu jouer contre Mouscron, car il a été testé positif au coronavirus.

Malines

Le principal actionnaire Dieter Penninckx est en prison. L'homme fort du club, co-fondateur du groupe de mode FNG, est soupçonné de fraude discale. Penninckx doit être remplacé en urgence en tant que président du conseil d'administration. Des consultations à ce sujet auront lieu très prochainement.

Royal Excel Mouscron

Osvaldo "Capita" Capemba (18 ans), un ailier angolais, débarque chez les Hennuyers et devient ainsi le douzième pro à arriver depuis le LOSC.

Standard

L'attaquant roumain Denis Dragus (21 ans), arrivé à Sclessin du FC Viitorul Constanta en août 2019 contre 1,8 million d'euros (et 20% sur une éventuelle plus-value à la revente) est prêté avec option d'achat à Crotone, en Serie B, explique La Dernière Heure.

Waasland-Beveren

Het Laatste Nieuws affirme que le rachat par la société américaine Bolt Football Holdings a été pleinement acté après, que l'assemblée générale du club a signé tous les documents nécessaires ce dimanche. En conséquence, ils acquièrent pas moins de 97% des actions du club.

Le playmaker japonais Yuki Kobayashi (28 ans) quitte le club, direction le club qatari d'Al-Khor, où il doit encore passer des tests physiques.

