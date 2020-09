Découvrez la revue de presse de ce mardi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

L'ailier albanais Kristal Abazaj (24 ans) part pour la deuxième division turque, à Istanbulspor. Il est arrivé à Bruxelles pour 750.000 euros en juillet 2018, mais n'a jamais vraiment percé et avait déjà été loué plusieurs fois.

Charleroi

Une nouvelle étape dans le chemin vers le nouveau stade a été franchie suite à une réunion d'information (virtuelle) concernant une étude d'impact sur les facteurs. La vidéo peut également être visionnée sur le site officiel des Zèbres. Cette nouvelle arène multifonctionnelle doit accueillir 20.000 supporters. L'administrateur délégué Mehdi Bayat a déclaré que les concepteurs avaient été inspirés par un stade de Nouvelle-Zélande pour la conception.

L'attaquant malien Adama Niane (27 ans), considéré comme excédentaire, a opté pour un transfert définitif au FC Sochaux (Ligue 2).

OHL

L'équipe Marc Brys se rendra chez les amateurs de Knokke le dimanche 11 octobre, à 16h, dans le cadre du cinquième tour de la Croky Cup (ce qui correspond aux 32e de final). Les Côtiers jouent en National 1 cette saison.

Genk

La lettre ouverte n'a pas aidé, le ministre des Sports Ben Weyts (N-VA) a puni le club limbourgeois après que tous les supporters n'aient pas respecté les mesures de sécurité imposées par le corona (distance de sécurité et obligation de masque buccal) lors du premier match à domicile. Sur les 5.000 places disponibles au maximum, 3.140 au total ont trouvé preneurs. Après ces débordements, il a été décidé que seuls 2.500 supporters seraient désormais autorisés à assister au prochain match dans la Cristal Arena - contre le Ostende. Cela équivaut à réduire de moitié la capacité du stade.

Cyriel Dessers, sur le banc contre Malines ce week-end, a été appelé par l'entraîneur national Gernot Rohr pour des matches amicaux entre le Nigéria et la Côte d'Ivoire (9 octobre) et la Tunisie (13 octobre). Paul Onuachu, titulaire, n'a lui pas été retenu dans la sélection des Super Eagles.

Eagle Eye Cyriel... © BELGA (YORICK JANSENS)

Gand

Het Nieuwsblad explique que Málaga, actif en D2 espagnole, s'intéresse à l'attaquant sénégalo-espagnol Mamadou Sylla (26 ans), qui est toujours sous contrat jusqu'en 2021 et a été loué à FK Gazovik Orenburg, en D1 russe, la saison dernière. Le bilan ?Aucun but en cinq duels, soit 255 minutes de jeu.

En raison de l'incertitude concernant la blessure (légère élongation au mollet) de Sven Kums, le milieu de terrain Sulayman Marreh a été ajouté à la liste des joueurs européens, ce qui a entraîné l'éviction de l'attaquant Dylan Mbayo.

Malines

Les enquêteurs de la police fédérale ont procédé à une perquisition dans les locaux du club, dans le cadre de l'enquête judiciaire sur l'ex-président Dieter Penninckx. L'ancien PDG du groupe de mode FNG, actuellement en faillite, a été soupçonné en août de fraude, mais aussi de manipulation du cours de bourse de son entreprise. Le club lui-même n'est pas mentionné dans cette affaire. En attendant, Luc Leemans assure la présidence du conseil d'administration.

Standard

Le latéral droit Luis Pedro Cavanda (29 ans), dont le contrat a pris fin en mai, faisant donc de lui un joueur libre, négocie avec une équipe de Serie B, selon La Gazette des Sports.

Waasland-Beveren

Le milieu de terrain japonais Yuki Kobayashi (28 ans) cherchait et a trouvé un nouveau défi au Qatar, avec Al-Khor. Il avait signé un contrat de deux ans au Freethiel en septembre 2019 et y a marqué deux buts et délivré deux passes décisives en 21 matches.

Au cinquième tour de la Croky Cup, qui correspond aux 32e de finale, l'équipe de Nicky Hayen recevra les amateurs du Sparta Petegem, le dimanche 11 octobre à 16 heures. Cette équipe joue en D2 VV.

SV Zulte Waregem

Afin de faire face à l'impact financier de la crise sanitaire, le club est contraint de placer (à nouveau) certains membres du personnel administratif et commercial (à temps partiel) en chômage technique.

