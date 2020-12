Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

La rencontre de Coupe de Belgique face au RFC Liège prévue le 10 janvier prochain devrait bel e bien avoir lieu. La Pro League contacte un à un tous les clubs amateurs concernés et les Liégeois ont émis leur souhait de jouer.

Hendrik Van Crombrugge est toujours incertain pour le match de vendredi à Zulte Waregem. Percy Tau, lui, est toujours blessé (déchirure musculaire) et ne jouera pas.

Antwerp

Les Anversois affrontent les Bulgares de Ludogorets ce jeudi dans le Groupe J. En cas de victoire, ils seront assurés d'atteindre le prochain tour. Une défaite couplée à un succès de Tottenham au LASK suffirait également.

Club Bruges

La victoire de mercredi soir face au Zenit (3-0) assure les Brugeois de passer l'hiver au chaud. Reste à voir dans quelle compétition. C'est également le premier succès à domicile des Blauw en Zwart depuis 2015 et la victoire (3-2) face au Rapid Vienne. Ce soir-là, les buteurs brugeois se nommaient Javier Portillo, Bosko Balaban et Gert Verheyen. Philippe Clement, actuel T1, était également de la partie.

La Gantoise

D'ores et déjà éliminée, La Gantoise affronte les Tchèques du Slovan Liberec pour l'honneur et éviter un 0/18. Yaremchuk, Depoitre, Roef, Plastun et Kleindienst sont de retour. La rencontre sera sifflée par l'Ukrainienne Kateryna Monzul qui deviendra la deuxième femme à arbitre une rencontre d'EL après Stéphanie Frappart.

Saint-Trond

Suite au licenciement de Kevin Muscat, c'est l'entraîneur des espoirs Stef Van Winckel qui assurera l'interim lors de la rencontre au Club Bruges de samedi. Lundi, l'arrivée de Bern Hollerbach, accompagné d'un T2 et d'un préparateur physique, devrait être officialisée.

Standard

Le CEO Alexandre Grosjean s'est exprimé face à la presse, il a laissé entendre que le noyau pourrait être réduit si les Rouches ne jouent plus sur trois tableaux en 2021, ce qui devrait être le cas sauf miracle européen.

Le Standard est contraint à l'exploit à Glasgow face aux Rangers, mais devra se passer de pas moins de sept joueurs pour y arriver : Vanheusden, Amallah, Cimirot et Boljevic sont blessés, Oulare est suspendu et Carcela et Muleka ne sont pas encore à 100%.

RWDM

Laurent Demol n'est plus le T1 des Molenbeekois. C'est le premier changement d'entraîneur de la saison en D1B. Il est remplacé par Frédéric Stilmant qui avait dû céder son poste de T1 en juin faute de diplôme adéquat. Il suit actuellement les cours requis et bénéficie donc d'une dérogation.

