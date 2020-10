Découvrez la revue de presse de ce jeudi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Club Bruges

Les tests corona programmés par la Pro League se dérouleront aujourd'hui et on en saura plus sur l'état de santé des joueurs infectés (Simon Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik). Il sera donc possible de savoir si ces derniers pourront ou non être de la partie samedi contre l'OHL. Lundi, ce seront les tests de l'UEFA qui seront réalisés en prévision du match de Champions League face à la Lazio mercredi prochain.

KAS Eupen

La bourgmestre Claudia Niessen a décidé, en accord avec le ministre des sports de la communauté germanophone et la direction du club, que le public ne sera pas admis dans le stade pour le duel de samedi contre Malines. La région aux alentours d'Eupen est fort touchée par le virus.

Standard

Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Moussa Sissako et l'entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe ont été testés positifs au coronavirus. Damjan Pavlovic et Abdoul Fessa Tapsoba, qui étaient négatifs, ont été isolés du groupe qui prépare la rencontre d'Europa League contre les Rangers, car ces dernier vivent avec Sissako et étaient ensemble mardi. Ils ne pourront donc pas non plus jouer la rencontre qui opposera le Standard à Waasland-Beveren dimanche prochain.

Lommel SK

Ronny Van Geneugden (52 ans) quitte le club limbourgeois de D1B où il était directeur sportif depuis l'été 2019. L'importance de son rôle dans le club avait diminué depuis l'acquisition du club par le Manchester City FC Football Group cet été.

Les tests corona programmés par la Pro League se dérouleront aujourd'hui et on en saura plus sur l'état de santé des joueurs infectés (Simon Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Krmencik). Il sera donc possible de savoir si ces derniers pourront ou non être de la partie samedi contre l'OHL. Lundi, ce seront les tests de l'UEFA qui seront réalisés en prévision du match de Champions League face à la Lazio mercredi prochain. La bourgmestre Claudia Niessen a décidé, en accord avec le ministre des sports de la communauté germanophone et la direction du club, que le public ne sera pas admis dans le stade pour le duel de samedi contre Malines. La région aux alentours d'Eupen est fort touchée par le virus. Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Moussa Sissako et l'entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe ont été testés positifs au coronavirus. Damjan Pavlovic et Abdoul Fessa Tapsoba, qui étaient négatifs, ont été isolés du groupe qui prépare la rencontre d'Europa League contre les Rangers, car ces dernier vivent avec Sissako et étaient ensemble mardi. Ils ne pourront donc pas non plus jouer la rencontre qui opposera le Standard à Waasland-Beveren dimanche prochain.Ronny Van Geneugden (52 ans) quitte le club limbourgeois de D1B où il était directeur sportif depuis l'été 2019. L'importance de son rôle dans le club avait diminué depuis l'acquisition du club par le Manchester City FC Football Group cet été.