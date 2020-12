Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Club Bruges

Le Tijd et le site officiel des Blauw en Zwart rapporte que le Club affiche un chiffre d'affaire de 137 millions d'euros pour la saison 2019-20. Les transferts d'Amrabat, Danjuma, Denwsil, Nakamba et Wesley ont rapporté un peu plus de 52 millions d'euros.

Face au Zenit ce mercredi, le Néerlandais Ruud Vormer disputera son 500e match professionnel.

Courtrai

Président du KVK de 1993 à 2001, Jacques Laverge est décédé à l'âge de 80 ans.

Yevhen Makarenko, qui avait été contaminé lors des rencontres internationales de l'Ukraine, est désormais débarrassé du Covid.

Malines

La commission des litiges a confirmé la suspension pour un match d'Aster Vranckx. Le milieu manquera la rencontre contre Eupen ce jeudi, mais sera bien de la partie dimanche au Standard. Steven Defour, qui souffre toujours du mollet, ne disputera aucune de ces deux rencontres.

Saint-Trond

La défaite du STVV à Mouscron a été fatale au coach australien Kevin Muscat, sur la sellette depuis un moment. Saint-Trond occupe actuellement la 16e place au classement et ne compte qu'un point d'avance sur l'Excel, premier relégable actuel. Bernd Hollerbach, que l'on a connu à Mouscron la saison dernière, pourrait être son successeur.

Standard

La Dernière Heure consacre deux pages au jeune Standardman Abdoul Tapsoba. On y apprend notamment que chez les jeunes de l'ASEC Mimosas où il a été formé, il avait pour capitaine un certain Odilon Kossounou, aujourd'hui actif au Club Bruges.

Gojko Cimirot ne devrait pas être du voyage à Glasgow pour le match d'Europa League face aux Rangers en raison d'une fatigue musculaire. Mehdi Carcela, en manque de rythme, Selim Amallah et Jackson Muleka, blessés, resteront également à Liège. Tous les tests Covid de lundi étaient négatifs.

Le Tijd et le site officiel des Blauw en Zwart rapporte que le Club affiche un chiffre d'affaire de 137 millions d'euros pour la saison 2019-20. Les transferts d'Amrabat, Danjuma, Denwsil, Nakamba et Wesley ont rapporté un peu plus de 52 millions d'euros. Face au Zenit ce mercredi, le Néerlandais Ruud Vormer disputera son 500e match professionnel.Président du KVK de 1993 à 2001, Jacques Laverge est décédé à l'âge de 80 ans.Yevhen Makarenko, qui avait été contaminé lors des rencontres internationales de l'Ukraine, est désormais débarrassé du Covid.La commission des litiges a confirmé la suspension pour un match d'Aster Vranckx. Le milieu manquera la rencontre contre Eupen ce jeudi, mais sera bien de la partie dimanche au Standard. Steven Defour, qui souffre toujours du mollet, ne disputera aucune de ces deux rencontres.La défaite du STVV à Mouscron a été fatale au coach australien Kevin Muscat, sur la sellette depuis un moment. Saint-Trond occupe actuellement la 16e place au classement et ne compte qu'un point d'avance sur l'Excel, premier relégable actuel. Bernd Hollerbach, que l'on a connu à Mouscron la saison dernière, pourrait être son successeur.La Dernière Heure consacre deux pages au jeune Standardman Abdoul Tapsoba. On y apprend notamment que chez les jeunes de l'ASEC Mimosas où il a été formé, il avait pour capitaine un certain Odilon Kossounou, aujourd'hui actif au Club Bruges.Gojko Cimirot ne devrait pas être du voyage à Glasgow pour le match d'Europa League face aux Rangers en raison d'une fatigue musculaire. Mehdi Carcela, en manque de rythme, Selim Amallah et Jackson Muleka, blessés, resteront également à Liège. Tous les tests Covid de lundi étaient négatifs.