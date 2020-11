Découvrez la revue de presse de ce vendredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Le Diable rouge Yari Verschaeren (19 ans) devrait, selon Het Laatste Nieuws, être prolongé avant la fin de l'année. Son contrat actuel le lie au club jusqu'en 2022.

Cercle Bruges

Le défenseur gauche Dimitar Velkovski a été placé en quarantaine après avoir été contaminé par le coronavirus avec l'équipe nationale bulgare.

Dylan Van Haeren débarque dans le staff technique brugeois. Il fera office d'assistant à l'analyste vidéo, Stuart Metcalfe.

Club Bruges

Le latéral gauche ukrainien Eduard Sobol manquera le match de ce week-end contre Courtrai, après avoir été à nouveau déclaré positif au coronavirus. Un nouveau test sera réalisé samedi par l'UEFA et déterminera si le joueur pourra affronter Dortmund en Champions League. Les résultats seront communiqués dimanche.

KRC Genk

L'attaquant Cyriel Dessers (25 ans) a annoncé qu'il rejoignait Common Goal, l'organisation caritative dont Juan Mata, le milieu de terrain espagnol, a été le principal moteur il y a trois ans. L'international nigérian fait ainsi don de 1% de son salaire annuel à une bonne cause. Ce sont désormais plus de 170 joueurs et joueuses professionnels, de 44 nationalités au total, qui suivent et soutiennent cette initiative.

John van den Brom a autorisé le défenseur Rubin Seigers à poursuivre les entraînements avec le noyau A maintenant qu'un retour de Sébastien Dewaest est exclu dans un avenir proche.

La Gantoise

Le milieu de terrain chinois Hao Wang (19 ans) a signé un contrat jusqu'à la fin de saison. Il intègre pour l'instant l'équipe espoir du coach Manu Ferrera.

Malines

Le milieu de terrain Constantinos Patoulidis (20 ans), sans contrat après des passages à Anderlecht et plus récemment au Standard, a signé un accord jusqu'à la fin de la saison et rejoint l'équipe espoir.

Standard

Le milieu de terrain marocain Mehdi Carcela sera absent samedi contre Eupen. Ce dernier a été annoncé positif au coronavirus. Sa participation au duel contre le Lech Poznan en Europa League est également compromise.

Zulte Waregem

Le capitaine et défenseur central Ewoud Pletinckx est de retour après qu'une blessure au genou l'ait privée de cinq journées de championnat. Les jeunes Wout De Buyser (19 ans), Cheik Thiam (17 ans) et Max De Ruyver (19 ans) s'entraînent avec l'équipe première.

Le Diable rouge Yari Verschaeren (19 ans) devrait, selon Het Laatste Nieuws, être prolongé avant la fin de l'année. Son contrat actuel le lie au club jusqu'en 2022. Le défenseur gauche Dimitar Velkovski a été placé en quarantaine après avoir été contaminé par le coronavirus avec l'équipe nationale bulgare.Dylan Van Haeren débarque dans le staff technique brugeois. Il fera office d'assistant à l'analyste vidéo, Stuart Metcalfe. Le latéral gauche ukrainien Eduard Sobol manquera le match de ce week-end contre Courtrai, après avoir été à nouveau déclaré positif au coronavirus. Un nouveau test sera réalisé samedi par l'UEFA et déterminera si le joueur pourra affronter Dortmund en Champions League. Les résultats seront communiqués dimanche. L'attaquant Cyriel Dessers (25 ans) a annoncé qu'il rejoignait Common Goal, l'organisation caritative dont Juan Mata, le milieu de terrain espagnol, a été le principal moteur il y a trois ans. L'international nigérian fait ainsi don de 1% de son salaire annuel à une bonne cause. Ce sont désormais plus de 170 joueurs et joueuses professionnels, de 44 nationalités au total, qui suivent et soutiennent cette initiative.John van den Brom a autorisé le défenseur Rubin Seigers à poursuivre les entraînements avec le noyau A maintenant qu'un retour de Sébastien Dewaest est exclu dans un avenir proche. Le milieu de terrain chinois Hao Wang (19 ans) a signé un contrat jusqu'à la fin de saison. Il intègre pour l'instant l'équipe espoir du coach Manu Ferrera. Le milieu de terrain Constantinos Patoulidis (20 ans), sans contrat après des passages à Anderlecht et plus récemment au Standard, a signé un accord jusqu'à la fin de la saison et rejoint l'équipe espoir.Le milieu de terrain marocain Mehdi Carcela sera absent samedi contre Eupen. Ce dernier a été annoncé positif au coronavirus. Sa participation au duel contre le Lech Poznan en Europa League est également compromise.Le capitaine et défenseur central Ewoud Pletinckx est de retour après qu'une blessure au genou l'ait privée de cinq journées de championnat. Les jeunes Wout De Buyser (19 ans), Cheik Thiam (17 ans) et Max De Ruyver (19 ans) s'entraînent avec l'équipe première.