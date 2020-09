Découvrez la revue de presse de ce mercredi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

Après Michel Vlap, le gardien remplaçant Timon Wellenreuther et le milieu de terrain autrichien Peter Zulj ont également été testés positifs au corona, ainsi que deux personnes du staff.

6.340 personnes seront encore autorisées à assister aux prochains matches à domicile au Lotto Park.

Antwerp

Après un match avec les Espoirs, le turbulent ailier congolais Didier Lamkel Zé a rejoint le groupe qui préparera le match de championnat face à Eupen.

Charleroi

L'international iranien U23 Younes Delfi (19 ans), qui est encore sous contrat pour deux ans et qui a marqué jusqu'à présent un but en six matches pour les Carolos, est prêté au club croate du HNK Gorica pour une saison.

L'attaquant Frank Tsadjout (21 ans) est reparti à l'AC Milan, où l'Italien espère retrouver le rythme des matches grâce à un nouveau prêt.

Club Bruges

L'attaquant nigérian David Okereke, qui présentait des symptômes suspects, a été testé positif au corona. Un nouveau test suivra jeudi prochain. Le Diable Brandon Mechele doit être mis en quarantaine pendant une semaine supplémentaire, car le virus est encore trop présent dans l'organisme du défenseur central.

Les riverains ont lancé l'action "Sint-Andries Habitable" contre la construction d'un tout nouveau stade Jan Breydel de 40.000 spectateurs. Ils veulent lever 25.000 euros grâce au crowdfunding pour engager des poursuites contre les projets du président Bart Verhaeghe.

Sebastien Dewaest va-t-il rester à Genk, finalement ? © BELGA (YORICK JANSENS)

Genk

Après le licenciement de l'entraîneur allemand Hannes Wolf (39 ans) et de son bras droit Miguel Moreira, l'icône du club Domenico Olivier prend la tête de l'équipe ad interim, avec Michel Ribeiro comme adjoint. Selon le président Peter Croonen, le club recherche maintenant un entraîneur expérimenté, un coach capable de fournir de la stabilité et de donner une prise aux joueurs. Het Belang van Limburg indique que Francky Vercauteren (63 ans) pourrait être cette option. L'ancien milieu de terrain, qui a quitté Anderlecht en août, a conduit les Limbourgeois au titre en 2011. Toutefois, Het Laatste Nieuws explique de son côté que Vercauteren est sur le point de rentrer en Russie avec sa femme et son enfant.

Il y a une chance que le défenseur central Sébastien Dewaest (29 ans), qui était encore capitaine il y a peu mais ne s'entendait plus avec Wolf et avait même été renvoyé à l'équipe B, ait une autre chance de rester. Le directeur technique Dimitri De Condé examinera ce dossier très prochainement.

Théo Bongonda a reçu une suspension de quatre jours de match, dont trois effectifs, pour son coup de coude asséné à à Frédéric Frans (Beerschot). Un mauvais geste santionné d'un carton rouge. Les Limbourgeois s'opposent à cette sanction et en répondront demain avec le joueur devant la Commission de discipline.

Gand

Suite à l'élimination du vice-champion autrichien du Rapid Vienne, les Buffalos affronteront le Dynamo Kiev en barrage de la Ligue des Champions. Les Ukrainiens ont eux battu l'AZ 2-0. Le match aller aura lieu le mercredi 23 septembre à la Ghelamco Arena, avant un retour en Ukraine le mardi 29 septembre.

Malines

Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de convoquer une assemblée générale extraordinaire endéans les deux semaines, grâce à laquelle il souhaite mettre fin au mandat d'administrateur de l'actionnaire principal Dieter Penninckx. L'ancien PDG du groupe de mode FNG, qui est en faillite, a été placé en détention suite à des soupçons de manipulations boursières du cours des actions. Il également soupçonné d'avoir falsifié des documents, de détournement d'actifs de l'entreprise, mais peut-être aussi d'avoir blanchi de l'argent. Sa détention vient d'être prolongée d'un mois. Luc Leemans, actionnaire depuis 2016, est nommé président du conseil d'administration.

Mouscron

La Dernière Heure écrit que le capitaine Alessandro Ciranni (24 ans, contrat courant jusqu'en 2022), suscite l'intérêt du promu Benevento et du FC Crotone (Serie B). Il aurait également attiré l'attention des Autrichiens du LASK Linz. Le Limbourgeois, un défenseur droitier, coûterait deux millions d'euros.

Waasland-Beveren

Le milieu de terrain suisse Leonardo Bertone (26 ans), qui avait signé avec le FC Thun en janvier jusqu'en 2022, s'est vu offrir un contrat de trois ans au Freethiel. L'arrière droit camerounais Serge Leuko (27 ans, parti la saison dernière au CD Lugo, en D2 espagnole) a accepté de signer pour deux saisons.

