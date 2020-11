Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

RSC Anderlecht

Le milieu de terrain norvégien Kristian Arnstadt (17 ans), qui a été acheté à Stabaek IF en septembre 2019 et qui a fait ses débuts cette saison sous les ordres de Vincent Kompany, a été prolongé jusqu'en 2023.

Le capitaine Hendrik Van Crombrugge ne s'est toujours pas remis de sa blessure à la main qui l'a également privé des Diables rouges plus tôt dans le mois.

La Dernière Heure annonce que Zakaria Bakkali (24 ans et peu utilisé cette saison) est suivi par plusieurs équipes turques. Le quotidien avance également que les Espagnols du Real Valladolid - qui luttent pour le maintien et sont la propriété de l'ancien attaquant brésilien Ronaldo - se seraient déjà renseignés pour un prêt cet hiver.

SC Charleroi

Shamar Nicholson est toujours coincé en Arabie saoudite. L'attaquant jamaïcain de 23 ans a été testé positif au coronavirus alors qu'il se trouvait au Moyen-Orient pour les deux matches amicaux de sa sélection. Il n'est pas autorisé à quitter le pays tant qu'il n'a pas été testé négatif.

Club Bruges

Eduard Sobol (nouveau test positif) et Federico Ricca (blessure au pied) ne sont pas disponibles pour le match de mardi en Champions League face à Dortmund.

La Gantoise

L'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk (24 ans) n'a pas été retenu dans la sélection pour le match à Charleroi à titre préventif. Selon Wim de Decker, le joueur n'a pas été testé positif, à l'inverse d'un grand nombre d'autres internationaux.

Standard

Le défenseur central Zinho Vanheusden (21 ans), qui s'est fait opérer suite à sa déchirure d'un ligament croisé du genou droit contre le KV Ostende début novembre, était présent à Sclessin pour soutenir ses coéquipiers lors du match à domicile contre Eupen

Waasland-Beveren

Le match reporté de la neuvième journée, contre Ostende, aura lieu ce mardi à 17h. Les troupes de Nicky Hayen, qui restent sur un 5 sur 33, n'ont pas encore gagné au Freethiel en 2020.

Le milieu de terrain norvégien Kristian Arnstadt (17 ans), qui a été acheté à Stabaek IF en septembre 2019 et qui a fait ses débuts cette saison sous les ordres de Vincent Kompany, a été prolongé jusqu'en 2023.Le capitaine Hendrik Van Crombrugge ne s'est toujours pas remis de sa blessure à la main qui l'a également privé des Diables rouges plus tôt dans le mois. La Dernière Heure annonce que Zakaria Bakkali (24 ans et peu utilisé cette saison) est suivi par plusieurs équipes turques. Le quotidien avance également que les Espagnols du Real Valladolid - qui luttent pour le maintien et sont la propriété de l'ancien attaquant brésilien Ronaldo - se seraient déjà renseignés pour un prêt cet hiver. Shamar Nicholson est toujours coincé en Arabie saoudite. L'attaquant jamaïcain de 23 ans a été testé positif au coronavirus alors qu'il se trouvait au Moyen-Orient pour les deux matches amicaux de sa sélection. Il n'est pas autorisé à quitter le pays tant qu'il n'a pas été testé négatif. Eduard Sobol (nouveau test positif) et Federico Ricca (blessure au pied) ne sont pas disponibles pour le match de mardi en Champions League face à Dortmund. L'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk (24 ans) n'a pas été retenu dans la sélection pour le match à Charleroi à titre préventif. Selon Wim de Decker, le joueur n'a pas été testé positif, à l'inverse d'un grand nombre d'autres internationaux. Le défenseur central Zinho Vanheusden (21 ans), qui s'est fait opérer suite à sa déchirure d'un ligament croisé du genou droit contre le KV Ostende début novembre, était présent à Sclessin pour soutenir ses coéquipiers lors du match à domicile contre EupenLe match reporté de la neuvième journée, contre Ostende, aura lieu ce mardi à 17h. Les troupes de Nicky Hayen, qui restent sur un 5 sur 33, n'ont pas encore gagné au Freethiel en 2020.