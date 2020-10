Découvrez la revue de presse de ce lundi, réalisée par Sport/Foot Magazine.

Anderlecht

De Tijd explique dans ses colonnes que le club bruxellois a terminé la saison 2019-20 avec une perte monstre de 36 millions d'euros. Les capitaux propres étant tombés en dessous de zéro, les actionnaires sont désormais légalement tenus de voter sur la survie du club. Cette semaine, une assemblée générale - anticipée - pourrait avoir lieu.

Samedi dernier, la Mauves Army a protesté avec deux banderoles incendiant la direction. "Actionnaires minoritaires: si vous n'êtes pas là pour faire avancer le club, cassez-vous !'' et "Marc, les fans méritent plus de clarté, et vite !", pouvait-on lire. Un communiqué de presse appelant à la création d'un Fan Board a également été émis. Ce groupe doit former un lien entre le club et ses supporters.

Antwerp

Le Bosuil compte ses cas positifs au Covid-19. Le club est confronté à quatre tests positifs - dont Jordan Lukaku, selon Het Nieuwsblad, en plus d'Abdoulaye Seck, Alexis De Sart et Sander Coopman. Un certain nombre de personnes de l'encadrement ont également subi le même verdict et ont été placées en quarantaine. L'entraînement de l'équipe première se déroulera comme d'habitude, et un programme individuel a été élaboré pour les U21. Les bureaux resteront fermés cette semaine, avec tous les employés placés en télé-travail.

Genk

Après son test positif au corona, le gardien et capitaine australien Danny Vukovic (35 ans) était à nouveau entre les poteaux lors du match d'exhibition contre Feyenoord.

Gand

L'attaquant sénégalo-espagnol Mamadou Sylla (26 ans), arrivé d'Eupen pour 3,85 millions d'euros en juillet 2017, mais qui n'a jamais su s'imposer à la Ghelamco Arena, est parti libre à Gérone, qui évolue en deuxième division espagnole. Il a signé pour deux ans et a directement offert de la victoire à son club, lors de son premier match de championnat, alors qu'il était absent au CD Leganés. C'était la première victoire du club, coincé en bas de classement.

OHL

Les troupes de l'entraîneur Marc Brys n'ont pas été surprises par les amateurs de Knokke, au cinquième tour de la Croky Cup. À la côte, les Louvanistes l'ont emporté 0-2, grâce des buts de l'homme en forme, Xavier Mercier, et de Frédéric Duplus.

Malines

Selon Het Laatste Nieuws, il y a une chance que le milieu de terrain Steven Defour (32 ans), qui a participé à un match amical contre Gand, se voit offrir un contrat basé sur ses performances. L'ancien Diable rouge a récemment décliné deux offres lucratives venues de Turquie. Il a toujours dit qu'il voulait finir avec son club de coeur.

Waasland-Beveren

Le club de D1A s'est imposé 3-0 au Freethiel face aux amateurs du Sparta Petegem. Le meilleur buteur actuel du championnat Daan Heymans et Michael Frey, auteur d'un doublé, sont les "héros" de la qualif.

