La Nati avait éliminé la Belgique lors de la première édition de la Nations League.

La Belgique sera opposée à la Suisse en match amical le mercredi 11 novembre prochain (20h45) au stade Roi Baudouin de Bruxelles, a annoncé mercredi la fédération belge de football (RBFA).

Dans les jours qui suivent, les Diables Rouges joueront deux matchs de la Ligue des Nations à Bruxelles : contre l'Angleterre (dimanche 15/11 à 20h45) et le Danemark (mercredi 18/11 à 20h45).

L'Union européenne de football (UEFA) a récemment décidé que les matchs qui ne pouvaient pas avoir lieu au printemps seraient inscrits au calendrier international en octobre et novembre. Fin mars, les Diables Rouges avaient prévu un stage au Qatar, avec des matchs internationaux d'entraînement contre le Portugal et la Suisse. La Croatie, vice-championne du monde, était le quatrième pays participant, mais il n'y avait pas eu de match programmé contre elle. Cependant, en raison de l'épidémie de coronavirus, ce tournoi lucratif n'a pas pu avoir lieu.

Les matchs d'entraînement d'octobre et de novembre ne doivent pas nécessairement se dérouler contre les mêmes adversaires que les matchs prévus au printemps. Les Diables Rouges sont actuellement à la recherche d'un adversaire pour un match amical début octobre.

