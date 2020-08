Le championnat féminin reprend ses droits ce vendredi, avant le Clasico de samedi. Suivez le guide.

Le succès populaire du Mondial 2019 ne trompe pas : le foot féminin vit une période de croissance inédite. Une situation qui n'a pas échappé à Sport/Foot Magazine, qui vous propose un guide complet de la Super League dans son numéro de ce mercredi 26 août. Analyses, noyaux, transferts, tout ce qu'il faut savoir sur une compétition qui continue de grandir se trouve dans notre guide spécial.

Cette saison, dix équipes s'affronteront pour le titre de championnes de Belgique, et le ticket vers la phase qualificative de la Ligue des Champions qui l'accompagne. En plus des six équipes déjà présentes la saison dernière (Anderlecht, Bruges, Gand, Genk, le Standard et OHL), quatre nouveaux venus font leur apparition : Alost, champion de D1, le deuxième échelon national, son dauphin du White Star, Charleroi, qui a créé son aile féminine en avril dernier, ainsi que Zulte Waregem.

Le retour de plusieurs internationales, Heleen Jaques, Sara Yüceil, Davinia Vanmechelen et surtout Tessa Wullaert, rehaussera le niveau cette saison, alors que les clubs continuent (encore trop lentement aux yeux de certains) de se professionnaliser. Anderlecht parviendra-t-il à faire la passe de quatre en Super League ? Le Standard peut-il contrer l'hégémonie mauve sur le foot belge ? Bruges et OHL, qui ont grandi cet été, peuvent-ils bousculer la hiérarchie ? Gand et Genk vont-il encore sortir des pépites de leur académie ? Qu'attendre des quatre bleus ?

Côté télé, la montée en puissance du foot féminin n'a pas échappé non plus à Eleven Sports, qui a acquis les droits télé du foot belge, y compris ceux de la Super League. Une compétition qui sera donc diffusée pour la première fois en télé. Eleven avait dans un premier temps annoncé qu'un match serait programmé par semaine, mais le diffuseur a revu son offre à la baisse, avec des highlights le lundi soir et une rencontre proposée dans son entièreté tous les quinze jours.

Pour démarrer, les téléspectateurs auront droit à Anderlecht - Standard, ce samedi à 14h.

