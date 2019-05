Sa vie d'adolescent à Londres, ses problèmes cardiaques, son aventure en Fortuna Liga slovaque. Monologue de James Lawrence, le globe-trotter de la défense mauve.

"Je suis né à Henley-on-Thames, une petite ville pas très loin de Reading. L'accouchement a été très particulier : je suis né dans la maison de ma grand-mère. Mes parents lui rendaient visite et, à un certain moment, ma mère a perdu les eaux. Plus le temps d'aller à l'hôpital. À 20 heures, elle a appelé son gynécologue, qui s'apprêtait à passer à table. Le mec s'est dépêché mais quand il est arrivé, j'étais déjà né. Il est rentré chez lui, son plat était encore chaud (il rit).

...